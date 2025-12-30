LVMH acquiert la totalité du capital des Editions Croque Futur
LVMH a acquis, ce 30 décembre, la totalité du capital des Éditions Croque Futur, intégrant ainsi au sein de la société UFIPAR trois publications de référence : Challenges, Sciences & Avenir, et La Recherche. Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'investissement qu'UFIPAR avait réalisé aux côtés de Claude Perdriel au sein des Editions Croque Futur.
Cette acquisition permettra aux Editions Croque Futur de dynamiser le développement et la diffusion de ses trois titres, notamment sur le numérique, et de contribuer ainsi à leur pérennité. Elle traduit également la volonté de LVMH de promouvoir une information de qualité, la culture scientifique, ainsi que sa vulgarisation.
Dans le cadre de cette opération, Maurice Szafran, conseiller de longue date de Claude Perdriel, est nommé président des Editions Croque Futur et devient directeur de la publication des trois titres.
