LVMH cède DFS Okinawa à Avolta, qui s'ouvre les portes du marché japonais
Avolta a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% de DFS Okinawa, une filiale du groupe DFS majoritairement détenu par le géant français du luxe LVMH, une transaction qui va marquer l'entrée officielle du distributeur suisse sur le marché japonais, considéré comme l'un des plus dynamiques d'Asie pour ce qui concerne le commerce de voyage (travel retail).
D'après le communiqué, DFS Okinawa exploite plusieurs points de vente dans les terminaux internationaux et nationaux de l'aéroport de Naha, ainsi qu'au sein de la galerie commerciale Okinawa Downtown Galleria dans le cadre de contrats à long terme dont la durée moyenne dépasse les dix ans.
Le groupe bâlois indique que cet accord va lui permettre de s'implanter directement sur le marché japonais du commerce de voyage, dans une région réputée pour le profil solide et résilient de son tourisme.
Cette acquisition vient notamment compléter ses activités de restauration dans le pays, tout en renforçant son exposition au segment des grandes marques de luxe.
Une opération immédiatement rentable
A titre d'indication, DFS Okinawa a généré l'an dernier des revenus représentant environ 10 % du chiffre d'affaires d'Avolta dans la région Asie-Pacifique (APAC).
Le financement de l'opération sera assuré par les liquidités disponibles au bilan d'Avolta, avec un impact limité sur le niveau d'endettement de l'entreprise, de l'ordre de 0,1x. Le rachat devrait être immédiatement relutif au niveau de la marge opérationnelle (Ebitda) ainsi que sur le bénéfice par action (BPA).
La finalisation de la transaction est attendue dans le courant du troisième trimestre 2026.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (46,7%) : marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, etc. ;
- montres et bijoux (13%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (10,1%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, Givenchy, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,6%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (23,6%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 283 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (18%), Japon (7,9%), Asie (26,5%), Etats-Unis (25,6%) et autres (13,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.