LVMH cède ses activités de vente au détail DFS en Grande Chine à CTG Duty-Free

Le géant du luxe et Robert Miller ont conclu un accord définitif pour la vente des actifs de DFS à Hong Kong et Macao au groupe public chinois CTG Duty-Free, marquant un tournant stratégique majeur dans le commerce de détail de voyage en Asie.

Le leader mondial du luxe LVMH et le cofondateur Robert Miller cèdent les magasins DFS de Hong Kong et Macao, ainsi que les actifs incorporels associés en Grande Chine, à China Tourism Group Duty Free (CTG Duty-Free). Pour rappel, DFS (Duty Free Shoppers) est un groupe international spécialisé dans la vente au détail de produits de luxe pour les voyageurs.



Cette transaction, réglée intégralement en numéraire, prévoit que les vendeurs réinvestissent une partie des produits dans une augmentation de capital de CTG Duty-Free via des actions de classe H (actions de sociétés de Chine continentale cotées à Hong Kong).



Parallèlement, un protocole d'accord définit une coopération stratégique pour promouvoir les marques de LVMH et le concept de "China-chic" à l'international. "Cette opération souligne notre confiance dans le potentiel à long terme du marché chinois", a commenté Michael Schriver, président de LVMH pour l'Asie du Nord.



La finalisation de la transaction est attendue sous deux mois.



En attendant, le titre LVMH cède près de 4,8% à Paris, victime collatérale de l'ire trumpienne : ce week-end, la Maison-Blanche a de nouveau brandi la menace de droits de douane sur l'UE, cette fois-ci dans le cadre de son bras avec les Vingt-Sept sur le dossier du Groenland.