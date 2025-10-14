LVMH annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 18,28 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 1% en organique par rapport au troisième trimestre 2024.
Dans le détail, la division Distribution sélective affiche la plus forte progression organique (+7%), grâce à une performance soutenue de Sephora et à une amélioration de l'activité de DFS en Asie, notamment à Macao et Hong Kong.
Les Montres & Joaillerie (+2%) bénéficient du dynamisme de Tiffany & Co. et Bvlgari, ainsi que du succès des nouvelles créations horlogères dévoilées aux Geneva Watch Days.
Les Parfums & Cosmétiques progressent également de 2%, soutenus par les lancements chez Dior, Guerlain et Givenchy.
Les Vins & Spiritueux enregistrent une hausse organique de 1%, portée par une amélioration sur les champagnes et les rosés de Provence.
Seule la division Mode & Maroquinerie recule de 2% en organique, en raison d'une base de comparaison défavorable liée à la forte reprise du tourisme au Japon en 2024.
Louis Vuitton a néanmoins continué de démontrer sa vitalité créative avec notamment le lancement de 'La Beauté Louis Vuitton'.
Dans ses perspectives, LVMH déclare rester confiant malgré un environnement économique et géopolitique incertain, misant sur 'le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes' pour poursuivre sa progression sur le marché mondial du luxe. Aucune modification de la guidance n'a été annoncée.
Par ailleurs, au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 58,1 MdEUR, en baisse organique de 2% par rapport à la même période un an plus tôt (et -4% en publié). 'LVMH fait preuve d'une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé', souligne le communiqué.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
