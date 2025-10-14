LVMH enregistre une hausse organique de 1% de son CA au 3e trimestre

LVMH annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 18,28 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 1% en organique par rapport au troisième trimestre 2024.



Dans le détail, la division Distribution sélective affiche la plus forte progression organique (+7%), grâce à une performance soutenue de Sephora et à une amélioration de l'activité de DFS en Asie, notamment à Macao et Hong Kong.



Les Montres & Joaillerie (+2%) bénéficient du dynamisme de Tiffany & Co. et Bvlgari, ainsi que du succès des nouvelles créations horlogères dévoilées aux Geneva Watch Days.



Les Parfums & Cosmétiques progressent également de 2%, soutenus par les lancements chez Dior, Guerlain et Givenchy.



Les Vins & Spiritueux enregistrent une hausse organique de 1%, portée par une amélioration sur les champagnes et les rosés de Provence.



Seule la division Mode & Maroquinerie recule de 2% en organique, en raison d'une base de comparaison défavorable liée à la forte reprise du tourisme au Japon en 2024.



Louis Vuitton a néanmoins continué de démontrer sa vitalité créative avec notamment le lancement de 'La Beauté Louis Vuitton'.



Dans ses perspectives, LVMH déclare rester confiant malgré un environnement économique et géopolitique incertain, misant sur 'le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes' pour poursuivre sa progression sur le marché mondial du luxe. Aucune modification de la guidance n'a été annoncée.



Par ailleurs, au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 58,1 MdEUR, en baisse organique de 2% par rapport à la même période un an plus tôt (et -4% en publié). 'LVMH fait preuve d'une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé', souligne le communiqué.