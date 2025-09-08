HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours maintenu à 625 euros, estimant qu'alors que l'activité du géant du luxe s'améliorera graduellement, l'engagement des investisseurs devrait croitre aussi.
'Le point d'activité au titre du troisième trimestre (probablement à paraitre à la mi-octobre) devrait montrer quelques signes de réanimation après 18 mois de croissance morose', estime le broker dans le résumé de sa note.
Selon HSBC, 'il est important de noter que Louis Vuitton et le marché chinois font preuve d'une certaine résilience avant un rebond de la croissance des ventes au cours d'une année 2026 qui s'annonce mouvementée'.
LVMH : HSBC confiant avant les prochains trimestriels
Publié le 08/09/2025 à 10:56
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager