La Commission européenne a infligé des amendes aux entreprises de mode Gucci, Chloé et Loewe pour avoir fixé les prix de revente, en violation des règles de concurrence de l'UE.
L'enquête de la Commission a révélé que les trois entreprises ont restreint la capacité des détaillants tiers indépendants avec lesquels elles travaillent à fixer leurs propres prix de vente en ligne et hors ligne pour les produits conçus et vendus par Gucci, Chloé et Loewe sous leurs marques respectives.
Ce type de comportement anticoncurrentiel augmente les prix et réduit le choix des consommateurs.
Les amendes, qui ont été réduites dans les trois cas en raison de la coopération des entreprises avec la Commission, s'élèvent à plus de 157 millions d'euros au total.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive, a déclaré : ' Cette décision envoie un signal fort à l'industrie de la mode et au-delà, indiquant que nous ne tolérerons pas ce type de pratiques en Europe et que la concurrence loyale et la protection des consommateurs s'appliquent à tous, de manière égale. '
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
