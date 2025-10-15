Le numéro un mondial du luxe renoue avec la croissance pour la première fois de l'année. La demande en Chine repart et les chiffres sont légèrement supérieurs aux attentes. Le titre s'envole de 13% ce matin.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 18,3 milliards d’euros, en hausse de 1% en organique sur un an, après un recul de 4% au trimestre précédent. Toutes les divisions progressent, à l’exception de la Mode & Maroquinerie :

Les Vins & Spiritueux (+1%) profitent de la vigueur du champagne, qui compense un cognac toujours en difficulté.

Les Parfums & Cosmétiques (+2%) bénéficient du succès des nouveaux lancements Dior et Guerlain.

Montres & Joaillerie (+2%) s’appuient sur la dynamique de Tiffany et de Bvlgari.

La Distribution sélective (+7%) est toujours bien tirée par Sephora. Il faut aussi noter la reprise du trafic à Hong Kong et Macao. La branche progresse de 3% sur les neuf premiers mois de l’année, ce qui en fait la division la plus performante.

La Mode & Maroquinerie (-2%), qui concentre plus de la moitié des bénéfices, continue de reculer, mais à un rythme bien plus faible que lors des premier et deuxième trimestres (respectivement -5% et -9%).

D’un point de vue géographique, le soulagement vient de Chine continentale qui repasse en territoire positif après plusieurs trimestres d’agonie. La zone Asie hors Japon progresse de 2% sur le trimestre. La clientèle américaine s’est également remise à consommer, tandis que c’est l’Europe qui marque le pas à cause de la baisse du tourisme et de l’effet défavorable des devises.

Si le troisième trimestre a été celui du retour de la croissance, il s’est aussi distingué par un renouveau créatif, avec des lancements pour Dior, Celine, Fendi ou Louis Vuitton. La maison phare du groupe a inauguré The Louis à Shanghai, un concept qui mêle musée et boutique, devenu en quelques semaines le premier point de vente mondial pour la bagagerie.

Au quatrième trimestre, la base de comparaison sera élevée et le groupe devra encore lutter face à l’effet devises. C’est là que l’on pourra voir si ce retournement de situation n’est que passager ou possiblement durable. En tout cas, la performance trimestrielle du groupe de Bernard Arnault redonne des couleurs au titre qui revient sur ses niveaux de mars dernier. l’ensemble des sociétés du marché du luxe progresse ce matin.