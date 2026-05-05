LVMH préparerait un recentrage inédit de son portefeuille

Face au ralentissement du luxe, LVMH envisage de céder plusieurs marques jugées moins stratégiques, selon les informations du Financial Times. Le groupe contrôlé par Bernard Arnault veut concentrer ses moyens sur ses moteurs de profit, comme Louis Vuitton et Dior.

Selon le Financial Times, LVMH étudie l'une des restructurations les plus importantes de ses près de 40 ans d'histoire. Le groupe pourrait vendre plusieurs actifs, dont Marc Jacobs, sa participation dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, ainsi que le producteur américain Joseph Phelps Vineyards. Ces opérations, qui pourraient rapporter plusieurs milliards d'euros, prolongeraient une série de cessions déjà engagées ces 18 derniers mois, notamment Off-White, les activités chinoises de DFS et la participation de 49% détenue dans la marque Stella McCartney.



Les temps changent



Ce mouvement marque une inflexion pour Bernard Arnault, qui a bâti LVMH par acquisitions successives. Depuis 2000, le groupe a réalisé 206 rachats, parmi lesquels Tiffany, acquis pour 16 milliards de dollars en 2020, et Bulgari, acheté pour 3,7 milliards d'euros en 2011. Mais le contexte a changé : la demande ralentit depuis 2023, sous l'effet de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs de luxe dits "aspirationnels" et des fortes hausses de prix pratiquées par les grandes maisons.



LVMH cherche désormais à préserver ses marges et à recentrer ses investissements sur ses marques les plus rentables. Moët Hennessy, division moins performante, sonderait le marché pour des actifs comme le rhum Eminente ou Joseph Phelps. Dans la beauté, Make Up For Ever, Fresh et la participation de 50% dans Fenty Beauty seraient également examinées. LVMH n'a pas souhaité commenter ces informations, tandis que l'analyste Luca Solca, de Bernstein, estime que le groupe passe clairement son portefeuille au crible pour identifier ce qui pèse sur ses performances.