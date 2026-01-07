LVMH : remaniement stratégique des directions chez Givenchy et Christian Dior Couture
Le groupe de luxe orchestre un mouvement de ses cadres dirigeants pour dynamiser la croissance de deux de ses maisons emblématiques, misant sur une expertise renforcée de la vente au détail et du pilotage opérationnel.
À compter du 9 janvier 2026, Amandine Ohayon prendra les fonctions de directrice générale de Givenchy, succédant à Alessandro Valenti. Elle rapportera directement à Pietro Beccari, p.-d.g. du LVMH Fashion Group.
Parallèlement, Alessandro Valenti rejoindra Christian Dior Couture le 12 janvier en tant que directeur général adjoint chargé des activités commerciales, intégrant ainsi le comité de direction sous la responsabilité de Pierre-Emmanuel Angeloglou.
Pietro Beccari a souligné que l'expertise d'Amandine Ohayon dans la vente au détail sera centrale pour "l'accélération du nouveau chapitre de croissance de Givenchy".
De son côté, la direction de Dior compte sur la vision de Valenti pour optimiser les performances commerciales et numériques. Ce jeu de chaises musicales intervient alors que Givenchy entame une nouvelle phase de son organisation sous l'impulsion créative de Sarah Burton.
Pour rappel, le titre LVMH a lâché 2,3% aujourd'hui, pénalisé par une note de Berenberg affirmant que le "super-cycle" du luxe, qui a porté la croissance du secteur pendant trois décennies, était désormais terminé.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
