En parallèle, un accord commercial stratégique a été conclu avec La Joux-Perret pour offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères (Hublot, TAG Heuer, Zenith) du groupe de luxe français.

Forte d'environ 140 collaborateurs, La Joux-Perret est une référence de la sous-traitance horlogère suisse. Son expertise couvre le développement de mouvements automatiques, de complications, ainsi que de calibres quartz solaires de haute précision.

Ces dernières années, les maisons de LVMH ont noué des collaborations réussies avec La Joux Perret. Ainsi, depuis 2022, TAG Heuer travaille avec la manufacture autour du développement d'un mouvement à quartz solaire.

La prise de participation et la consolidation du partenariat commercial s'inscrivent dans une démarche de long-terme, visant à ancrer des liens stratégiques avec des partenaires industriels d'exception et à soutenir les investissements de LVMH en Suisse.