LVMH renforce ses liens avec la manufacture La Joux-Perret
LVMH annonce que sa division montres a pris une participation minoritaire au capital de la manufacture suisse La Joux-Perret, 'acteur reconnu dans la conception et la production de mouvements horlogers parmi les plus sophistiqués au monde'.
En parallèle, un accord commercial stratégique a été conclu avec La Joux-Perret pour offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères (Hublot, TAG Heuer, Zenith) du groupe de luxe français.
Forte d'environ 140 collaborateurs, La Joux-Perret est une référence de la sous-traitance horlogère suisse. Son expertise couvre le développement de mouvements automatiques, de complications, ainsi que de calibres quartz solaires de haute précision.
Ces dernières années, les maisons de LVMH ont noué des collaborations réussies avec La Joux Perret. Ainsi, depuis 2022, TAG Heuer travaille avec la manufacture autour du développement d'un mouvement à quartz solaire.
La prise de participation et la consolidation du partenariat commercial s'inscrivent dans une démarche de long-terme, visant à ancrer des liens stratégiques avec des partenaires industriels d'exception et à soutenir les investissements de LVMH en Suisse.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
