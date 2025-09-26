LVMH se distingue, Goldman Sachs confiant avant les ventes du 3ème trimestre

Le titre LVMH était l'un des principaux contributeurs à la hausse de l'indice CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris à la faveur d'une note favorable de Goldman Sachs, qui a relevé son objectif de cours sur le géant du luxe en perspective de la prochaine publication des ventes du 3ème trimestre, prévue le mois prochain.



Vers 10h00, l'action gagne 2,4%, signant l'une des quatre meilleures performances du CAC, et revient ainsi en direction de plus hauts de quatre mois.



Dans une note publiée dans la soirée d'hier, les analystes de Goldman espèrent que les chiffres trimestriels qui paraîtront en octobre montreront que le pire est désormais passé pour la division-phare du groupe, la Mode & Maroquinerie, et que ceux-ci témoignent d'une éventuel point d'inflexion au niveau de l'activité.



Alors que les ventes de la branche avaient chuté de 9% à taux de change constants au 2ème trimestre, le bureau d'études indique s'attendre à ce que leur repli soit plus limité au 3ème trimestre, de l'ordre de 2%, soit un peu mieux que la prévision moyenne du marché qui anticipe un recul de 3%.



Au-delà d'une base de comparaison jugée favorable, Goldman pense que les clients chinois pourraient recommencer à dépenser davantage, mais souligne aussi que LVMH a fait le choix de continuer à investir malgré le contexte difficile, avec de nouveaux projets comme le lancement de LV Beauté, le partenariat avec la Formule 1 ou de nouveaux concepts de magasins, ce qui pourrait attirer plus de visiteurs et augmenter les ventes.



Affichant sa confiance, Goldman Sachs relève son objectif de cours sur le titre de 600 à 625 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur l'action qu'il maintient dans sa sélection de valeurs préférées 'Conviction List'.

