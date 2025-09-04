Selon l’analyste James Grzinic, il reste difficile de bâtir un argument convaincant en faveur du luxe alors que les améliorations attendues au troisième trimestre ne devraient constituer qu’un répit temporaire après le « quartus horribilis » de 2024. L’analyste a légèrement revu en baisse ses projections pour 2025-2027 : -1% pour la croissance, soit -6 % au niveau de l’EBIT. Il estime qu’un multiple de 23 fois les bénéfices 2026 ne protège guère face à un environnement américain moins porteur. À cela s’ajoutent la prudence persistante du consommateur chinois et les pressions de change qui nécessiteront sans doute des hausses de prix au risque d’éroder les marges. Enfin, les effets attendus de la maîtrise des coûts et des gains de parts de marché ne devraient apparaître qu’à partir de l’an prochain.
LVMH se fait sanctionner par Jefferies
Le leader mondial du luxe décroche de près de 4% en séance après la publication d'une note de Jefferies. Le broker n'est plus vraiment inspiré par le dossier et met en garde sur la santé du secteur pour cette année malgré le relèvement de l'objectif de cours à 470 euros contre 450 euros précédemment.
Publié le 04/09/2025 à 15:56 - Modifié le 04/09/2025 à 15:59