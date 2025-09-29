LVMH : Silvia Venturini Fendi est nommée Présidente d'Honneur de Fendi
Publié le 29/09/2025 à 17:44
Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement.
Silvia Venturini Fendi représente la troisième génération de la famille Fendi, fondatrice de la Maison romaine historique.
De 1992 à 2019, elle a secondé Karl Lagerfeld dans la Direction Artistique. Depuis 1994, elle était responsable des lignes Accessoires et Homme, et plus récemment de la collection Femme.
'Depuis 1992, Silvia a grandement contribué à façonner la direction créative de Fendi et a joué un rôle essentiel dans le succès international de la marque. Sa vision a guidé Fendi, de ses racines artisanales romaines vers l'avenir, culminant avec la célébration du centenaire de la Maison', déclare Ramon Ros, Président-directeur général de Fendi.