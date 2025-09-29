Fendi annonce que Silvia Venturini Fendi est nommée Présidente d'Honneur de la Maison Romaine à compter du 1er octobre.

Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement.

Silvia Venturini Fendi représente la troisième génération de la famille Fendi, fondatrice de la Maison romaine historique.

De 1992 à 2019, elle a secondé Karl Lagerfeld dans la Direction Artistique. Depuis 1994, elle était responsable des lignes Accessoires et Homme, et plus récemment de la collection Femme.

'Depuis 1992, Silvia a grandement contribué à façonner la direction créative de Fendi et a joué un rôle essentiel dans le succès international de la marque. Sa vision a guidé Fendi, de ses racines artisanales romaines vers l'avenir, culminant avec la célébration du centenaire de la Maison', déclare Ramon Ros, Président-directeur général de Fendi.