LVMH tourne la page Marc Jacobs

Le groupe français cède la marque à WHP Global et G-III Apparel Group, pour un montant qui atteindrait 850 millions de dollars, même s'il n'a pas été confirmé.

LVMH a conclu un accord pour vendre Marc Jacobs à une coentreprise formée par WHP Global et G-III Apparel Group. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais des documents réglementaires montrent que les deux acquéreurs ont mobilisé ensemble 850 millions de dollars pour financer l'opération. LVMH détient 80% du capital. Cette cession met fin à près de trente ans de collaboration et traduit la volonté du groupe de Bernard Arnault de rationaliser son portefeuille, dans un marché du luxe fragilisé par le ralentissement de la consommation en Chine, les tensions au Moyen-Orient et le recul du tourisme.



D'autres cessions possibles



La semaine dernière, le Financial Times avait révélé que LVMH préparait un recentrage inédit, en citant les possibles cessions de Marc Jacobs, la participation dans Fenty Beauty (la marque de Rihanna) et le producteur de vin de Californie Joseph Phelps Vineyards.



Marc Jacobs, fondateur de la marque en 1984, restera directeur de la création après la finalisation de l'accord, attendue avant la fin de l'année. Sa marque était entrée dans le giron de LVMH en 1997.