UBS relève son conseil sur le titre passant à Achat (contre neutre) et remonte son objectif de cours à 680 E (contre 513 E) après la publication des chiffres du 3ème trimestre.

'Après les résultats du troisième trimestre qui ont ' changé la donne ' et montré les effets visibles des mesures de redressement, nous relevons nos estimations pour la première fois en deux ans et relevons la note du titre à ' Achat '' indique UBS.

Rappelons que LVMH a réalisé un chiffre d'affaires de 18,28 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 1% en organique par rapport au troisième trimestre 2024.