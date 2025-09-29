Tout en remontant son objectif de cours de 487 à 513 euros sur LVMH, UBS maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre du numéro un mondial du luxe 'dans l'attente des signes d'un retour de la dynamique des BPA ou d'un meilleur point d'entrée'.

'Les prochains résultats pour le troisième trimestre mettront l'accent sur la trajectoire de la reprise de la croissance des ventes dans la division F&LG (mode et maroquinerie) afin d'évaluer quand les bénéfices pourraient se stabiliser', estime le broker.