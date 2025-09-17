Alphabet, via sa filiale Waymo, a annoncé mercredi le lancement prévu en 2026 de son service de robotaxis à Nashville, en partenariat avec Lyft. Ce premier accord commercial entre les deux entreprises permettra aux usagers de commander un véhicule autonome soit depuis l’application Waymo One, soit directement via l’application Lyft. À la suite de cette annonce, l’action Lyft s’est envolée de près de 12% à l’ouverture.

Dans ce partenariat, Lyft assurera la gestion opérationnelle de la flotte de Waymo à Nashville, incluant la maintenance, l’infrastructure et la logistique des dépôts. Waymo, déjà leader du marché américain avec plus de 10 millions de trajets payants depuis son lancement, étend ainsi sa présence après Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin et Atlanta. Le groupe prévoit aussi de s’implanter à Miami, Washington D.C., Dallas et Denver l’an prochain.

Cette avancée renforce la position de Waymo face à des concurrents américains comme Tesla, Amazon Zoox, Nuro ou May Mobility, ainsi qu’à Baidu, qui domine le marché chinois avec Apollo Go et multiplie les partenariats internationaux. Pour Lyft, en difficulté face à Uber dont la capitalisation dépasse 200 milliards de dollars, cet accord marque une étape stratégique majeure dans sa tentative de rattraper son rival sur le marché des mobilités autonomes.