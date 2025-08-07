Lyft : la croissance ralentit encore, mais le titre avance

Lyft a dévoilé hier soir après la clôture de Wall Street des résultats trimestriels de nouveau marqués par un ralentissement de sa croissance, ce qui n'empêchait pas le titre de prendre de l'altitude jeudi matin dans les premiers échanges après une ouverture dans le rouge.



Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a fait état de résultats de deuxième trimestre 'record' avec des facturations en hausse de 12% à 4,5 milliards de dollars tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 11% à 1,6 milliard.



Son bénéfice net s'est élevé à 40,3 millions de dollars, contre cinq millions de dollars un an plus tôt, pour un flux de trésorerie disponible ('free cash flow' ou FCF) qui a atteint un montant historique de 329,4 millions de dollars sur le trimestre, à comparer avec 256,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2024.



Si ces performances s'inscrivent globalement en ligne avec les attentes du marché, les analystes de Canaccord Genuity soulignent qu'il s'agit du 4ème trimestre consécutif de décélération de la croissance du chiffre d'affaires et du 5ème trimestre d'affilée de ralentissement de la croissance des facturations.



Dans son communiqué diffusé mercredi soir, l'équipe de direction de Lyft a promis une 'accélération de la croissance' au troisième trimestre, mais Canaccord fait remarquer que cette perspective tient compte de la récente acquisition de Freenow.



Le broker canadien, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre, dit avoir abaissé en conséquence son objectif de cours de 14 à 11 dollars.



'Nous considérons que la valorisation actuelle de l'action est raisonnable au vu de l'incertitude posée par l'essor potentiel des taxis autonomes', souligne-t-il.



'Nous estimons aussi que la décote que le titre accuse par rapport à Uber (...) est justifiée compte tenu de l'attention que porte Lyft à l'Amérique du Nord et à sa part de marché inférieure, qui le rend plus vulnérable à la menace représentée par les taxis autonomes', conclut le courtier.



Vers 10h15 (heure de New York), le titre progressait de 3,2% mais il accuse encore un repli de 83% depuis son introduction à un cours de 72 dollars au printemps 2019.





