Lyft, Inc. est un réseau de transport multimodal aux États-Unis et au Canada qui offre l'accès à une variété d'options de transport par le biais de sa plateforme et de ses applications mobiles. La plateforme Lyft fournit une place de marché où les conducteurs peuvent être mis en relation avec des passagers via l'application Lyft, où elle opère en tant qu'entreprise de réseau de transport. Les options de transport via sa plateforme et ses applications mobiles sont essentiellement constituées de sa place de marché de covoiturage qui met en relation des conducteurs et des passagers dans des villes des États-Unis et dans certaines villes du Canada, de son réseau de vélos et de scooters, et du programme Express Drive, dans le cadre duquel les conducteurs peuvent conclure des contrats de location à court terme avec sa filiale, Flexdrive Services, LLC, ou un tiers pour des véhicules qui peuvent être utilisés pour fournir des services de covoiturage sur la plateforme Lyft. Elle met le marché du covoiturage à la disposition des entreprises par l'intermédiaire des offres Lyft Business, telles que les programmes Concierge et Lyft Pass.