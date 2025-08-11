Lyft : objectif de cours abaissé chez Susquehanna

Susquehanna maintient sa recommandation 'neutre' sur Lyft, avec un objectif de cours abaissé de 18 à 14 dollars, continuant de penser que 'le rapport risque/rendement est équilibré aux niveaux actuels', sur le titre de la plateforme de services de mobilité.



'Lyft a fait état d'un deuxième trimestre généralement de bonne facture, et la direction s'est montrée optimiste quant aux opportunités d'expansion européenne au cours des prochaines années grâce à son acquisition de Freenow', reconnait le broker.



Sur la base de ces résultats, des perspectives et des commentaires de la direction, Susquehanna relève ses estimations pour 2025 (+1% sur les revenus et l'EBITDA, +5% sur le BPA) et pour 2026 (+2% sur les revenus, +5% sur l'EBITDA, +10% sur le BPA).