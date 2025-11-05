Lyft a officialisé mercredi un partenariat stratégique avec United Airlines, permettant à ses utilisateurs de cumuler des miles dans le cadre du programme MileagePlus. Ce rapprochement intervient quelques mois après la fin de l’alliance entre Lyft et Delta Airlines, désormais partenaire d’Uber. Les utilisateurs de Lyft pourront désormais gagner entre un et quatre miles par dollar dépensé, selon le type de course et les modalités du trajet, notamment pour les trajets vers ou depuis un aéroport. Le gain le plus avantageux est automatiquement appliqué, mais les récompenses ne sont pas cumulables.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer l’expérience client. Brian Irving, directeur marketing de Lyft, a souligné l’approche centrée sur les utilisateurs, tandis que Richard Nunn, responsable de MileagePlus, a évoqué le début d’une "intégration technologique profonde", prévoyant un élargissement des services liés au partenariat. À partir de début 2026, les utilisateurs pourront utiliser leurs miles pour régler leurs trajets Lyft, recevoir des notifications liées à leurs vols United, et bénéficier d’une meilleure synchronisation entre transport terrestre et aérien.

United Airlines, qui collabore déjà avec d’autres marques comme Ticketmaster (Live Nation), Avis et Spotify, voit dans ce partenariat une extension naturelle de son écosystème. Le programme MileagePlus a vu ses revenus progresser de 9% en octobre. Pour soutenir le lancement, un bonus de 1 000 miles est offert aux nouveaux clients reliant leur compte MileagePlus à Lyft et effectuant deux trajets dans les 30 jours. Ce rapprochement entre transport individuel et transport aérien vient réactiver la concurrence entre Lyft et Uber sur le terrain de la fidélisation.