M&S : un immense entrepôt va être destiné à l'alimentaire









Marks & Spencer a annoncé jeudi qu'il allait débloquer un investissement de 340 millions de livres sterling (environ 400 millions d'euros) en vue de construire un gigantesque entrepôt automatisé entièrement dédié à ses activité dans l'alimentaire, soit le plus important jamais réalisé par le groupe de distribution dans sa chaîne logistique.



Cet investissement pluriannuel, destiné à soutenir ses ambitions de croissance, va permettre de financer un 'centre de distribution national' situé dans le Northamptonshire, avec l'objectif de doubler la taille de l'activité alimentaire de la chaîne britannique de supermarchés.



Cette nouvelle installation, devant s'étendre sur 120.000 m2, intégrera des technologies d'automatisation avancées en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de renforcer la disponibilité des produits en rayon.



Le futur dépôt sera équipé d'une grue automatisée pour la manutention des produits longue conservation, d'un système de navettes rapides pour le tri et le stockage, ainsi que d'une solution de préparation sans contact permettant de charger directement les articles dans des cages prêtes pour la livraison en magasin, des systèmes devant permettre de rationaliser les opérations logistiques et de simplifier le réassort pour les employés.



Le site intégrera par ailleurs des matériaux de construction recyclés et issus de filières responsables, une vaste installation photovoltaïque sur le toit, un système avancé de récupération des eaux de pluie et des bornes de recharge pour véhicules électriques.



Basé à Daventry International Rail Freight Terminal, un site logistique reconnu bénéficiant de solides liaisons de transport, le centre devrait ouvrir ses portes en 2029.



Le projet créera environ 1.000 emplois permanents sur site et 2.000 emplois supplémentaires durant la phase de construction.



Cette annonce intervient alors que M&S a récemment annoncé vouloir accélérer son programme de rotation et de modernisation de ses magasins, incluant l'ouverture de douze nouveaux supermarchés alimentaires sur d'anciens points de vente Homebase, une chaîne de bricolage ayant déposé le bilan.



Ce programme vise à développer 420 points de vente alimentaires plus grands et modernisés, ainsi qu'un parc plus performant de 180 magasins généralistes, dont la moitié devrait être rénovée d'ici l'exercice 2027/28.



Le distributeur compte ainsi ouvrir un autre centre de distribution de plus de 36.000 m2 à Avonmouth, près de Bristol, destiné à approvisionner les magasins situés dans les Midlands, le sud-ouest de l'Angleterre et le sud du pays de Galles.







