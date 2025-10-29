M6 améliore sa marge opérationnelle au troisième trimestre

Le Groupe M6 publie un résultat opérationnel courant (EBITA) de 37,5 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit une marge opérationnelle de 13,9%, en amélioration de 0,6 point par rapport à la même période de l'année dernière.



Le chiffre d'affaires s'est replié de 3,4% à 269,2 MEUR, dont des revenus publicitaires stables (-0,7%) et des autres revenus en recul de 14,3%, avec le moindre dynamisme des activités production et droits audiovisuels après une année 2024 historique.



'Notre groupe réalise sa meilleure rentrée TV depuis six ans sur les cibles commerciales', met en avant le président du directoire David Larramendy, qui pointe aussi 'des performances à nouveau en très forte augmentation sur un an (+25%)' sur le streaming.



M6 poursuivra la mise en oeuvre de son plan streaming, l'objectif de sa transformation digitale étant d'atteindre un chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 MEUR et un milliard d'heures visionnées sur sa plateforme M6+ en 2028.



Par ailleurs, considérant que l'incertitude politique devrait peser sur l'activité économique française en fin d'année, le groupe de médias anticipe un recul du marché publicitaire TV sur le dernier trimestre 2025.