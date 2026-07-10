M6 au sommet des audiences en 2026 avec France-Maroc
Hier soir, le quart de finale de l'équipe de France de football remporté face au Maroc (2-0) a réuni 16,1 millions de téléspectateurs sur M6, soit 72,8 % de part d'audience. Un score qui en fait la meilleure audience télévisée enregistrée en France depuis le début de l'année 2026.
Cette performance confirme la montée en puissance des audiences de l'équipe de France au fil de la compétition. Lors de la phase de groupes, les victoires contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1) avaient respectivement rassemblé 14 millions et 13,7 millions de téléspectateurs.
En seizièmes de finale, le large succès face à la Suède (3-0) avait été suivi par 10,23 millions de personnes. Le huitième de finale contre le Paraguay (1-0), disputé à 23 heures, avait attiré 12,2 millions de téléspectateurs.
L'engouement pourrait encore grandir à l'occasion de la demi-finale, programmée le 14 juillet à 21 heures. Les Bleus y affronteront le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique, programmé ce soir (21 heures).
En Bourse ce matin, l'action du groupe M6 cédait 0,65% peu après 11 heures.
Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV (79%) : détention, à fin 2025, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, sérieclub, Canal J, Tiji, M6 Music, MCM, MCM Top et RFM TV) et de 4 chaînes numériques (M6+, M6+ Max, Gulli Max et Gulli Replay) ;
- exploitation de stations radio (12,4%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ;
- production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,7%) ;
- autres (2,9%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (82,2%) et autres (17,8% ; notamment ventes d'abonnements, de contenus TV et de contenus cinématographiques).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.