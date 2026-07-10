Cette performance confirme la montée en puissance des audiences de l'équipe de France au fil de la compétition. Lors de la phase de groupes, les victoires contre le Sénégal (3-1) et la Norvège (4-1) avaient respectivement rassemblé 14 millions et 13,7 millions de téléspectateurs.

En seizièmes de finale, le large succès face à la Suède (3-0) avait été suivi par 10,23 millions de personnes. Le huitième de finale contre le Paraguay (1-0), disputé à 23 heures, avait attiré 12,2 millions de téléspectateurs.

L'engouement pourrait encore grandir à l'occasion de la demi-finale, programmée le 14 juillet à 21 heures. Les Bleus y affronteront le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique, programmé ce soir (21 heures).

En Bourse ce matin, l'action du groupe M6 cédait 0,65% peu après 11 heures.