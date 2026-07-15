Le groupe audiovisuel a réalisé la meilleure audience de l'année hier soir, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football perdue par la France face à l'Espagne. La rencontre a réuni 20,244 millions de téléspectateurs, soit 73% de part d'audience, avec un pic à 22,24 millions à 21 h 50.
Le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0), disputé le 9 juillet, avait réuni en moyenne 16,1 millions de téléspectateurs sur M6, soit une part d'audience de 72,8%, selon Médiamétrie. La rencontre avait même culminé à 18,1 millions de téléspectateurs en fin de match.
Pour M6, l'élimination des Bleus aux portes de la finale représente également une mauvaise nouvelle pour les audiences de la fin de la compétition.
Maigre consolation : les joueurs de Didier Deschamps disputeront la petite finale samedi soir à 23 heures face au perdant de l'autre demi-finale, qui oppose l'Argentine à l'Angleterre.
Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV (79%) : détention, à fin 2025, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, sérieclub, Canal J, Tiji, M6 Music, MCM, MCM Top et RFM TV) et de 4 chaînes numériques (M6+, M6+ Max, Gulli Max et Gulli Replay) ;
- exploitation de stations radio (12,4%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ;
- production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,7%) ;
- autres (2,9%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (82,2%) et autres (17,8% ; notamment ventes d'abonnements, de contenus TV et de contenus cinématographiques).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.