M6 diffusera les matchs du tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 via Eutelsat

Le groupe M6 diffusera en direct et en ultra haute définition les matchs du tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026(TM) via Fransat, la plateforme satellite DTH en clair d'Eutelsat pour les chaînes DTT françaises.



Grâce à la couverture étendue du satellite Eutelsat 5 West B, les téléspectateurs de toute la France continentale pourront profiter de l'événement.



Du 11 juin au 19 juillet 2026, les téléspectateurs équipés d'équipements satellites Fransat UHD compatibles pourront regarder les matchs diffusés en 4K UHD sur M6 4K, disponible sur la chaîne 56 de la plateforme Fransat.



La technologie satellite garantit une couverture universelle ainsi qu'une qualité de réception fiable et stable, deux éléments essentiels lors des grands événements sportifs en direct.



Cette initiative démontre également le rôle stratégique de la technologie satellitaire pour compléter les infrastructures de diffusion audiovisuelle et permettre un accès universel à des contenus télévisés en ultra haute définition.



Lydia Gaillard Faghihy, DG de Fransat, a déclaré : " Cette diffusion illustre parfaitement le rôle essentiel de la technologie satellitaire pour garantir un accès fiable et constant aux grands événements télévisés à travers le pays. "