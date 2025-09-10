L'action du groupe audiovisuel connaît un solide parcours depuis le début de l'année et se retrouve désormais à l'épreuve d'une barrière technique majeure, dans un climat d'attente et de consolidation.

Le titre M6 Métropole Télévision affiche une hausse de 3,3% sur un mois, 18,9% depuis janvier et 9,0% sur un an. Si cette trajectoire souligne une tendance positive qui s’inscrit dans la durée, les derniers mouvements révèlent des flux plus incertains. Les cours se maintiennent au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, preuve d’un courant acheteur toujours présent mais mesuré. Le marché évolue ainsi dans une phase de consolidation, caractérisée par une alternance de sommets et de creux sans direction affirmée depuis plusieurs trimestres.

Entre un socle solide et un plafond proche

D’un point de vue technique, le support majeur se situe à 12,78 EUR tandis que la résistance structurante se trouve à 13,50 EUR. L’action évolue donc dans une zone intermédiaire, coincée entre un plancher robuste et un plafond qui se rapproche. Ce type de configuration reflète souvent une prudence accrue des investisseurs, après une phase de reprise déjà significative.

Un biais haussier sous condition

Notre lecture reste orientée positivement tant que le seuil des 12,78 EUR tient bon. Une cassure en dessous de ce niveau invaliderait le scénario haussier et ouvrirait la voie à un affaiblissement technique.