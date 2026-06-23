La chaîne a enregistré une part d'audience moyenne de 63,1%, signant la meilleure performance de la soirée sur cette tranche horaire. Avant l'interruption, la première période avait été suivie par jusqu'à 8,9 millions de téléspectateurs.

Lors de leur premier match du Mondial face au Sénégal (3-1) le 16 juin, diffusé à une heure plus classique, 13,99 millions de personnes avaient suivi la rencontre.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé retrouveront la Norvège vendredi à 21 heures à Boston. Cette rencontre sera décisive pour l'attribution de la première place du groupe.

L'action M6 cède 1,14% ce mardi à la Bourse de Paris en ce milieu d'après-midi.