M6 leader avec 63,1% de part d'audience pour France-Irak
La victoire de l'équipe de France face à l'Irak (3-0) hier soir lors de la Coupe du monde a réuni en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs sur M6, selon les données de Médiamétrie. La rencontre, dont le coup d'envoi a été donné à 23 heures, a été interrompue pendant près de deux heures en raison d'un orage avant de s'achever à 2h48 du matin.
La chaîne a enregistré une part d'audience moyenne de 63,1%, signant la meilleure performance de la soirée sur cette tranche horaire. Avant l'interruption, la première période avait été suivie par jusqu'à 8,9 millions de téléspectateurs.
Lors de leur premier match du Mondial face au Sénégal (3-1) le 16 juin, diffusé à une heure plus classique, 13,99 millions de personnes avaient suivi la rencontre.
Les coéquipiers de Kylian Mbappé retrouveront la Norvège vendredi à 21 heures à Boston. Cette rencontre sera décisive pour l'attribution de la première place du groupe.
L'action M6 cède 1,14% ce mardi à la Bourse de Paris en ce milieu d'après-midi.
Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV (79%) : détention, à fin 2025, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, sérieclub, Canal J, Tiji, M6 Music, MCM, MCM Top et RFM TV) et de 4 chaînes numériques (M6+, M6+ Max, Gulli Max et Gulli Replay) ;
- exploitation de stations radio (12,4%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ;
- production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,7%) ;
- autres (2,9%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (82,2%) et autres (17,8% ; notamment ventes d'abonnements, de contenus TV et de contenus cinématographiques).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.