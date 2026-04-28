Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de M6 s'est établi à 297,7 millions d'euros, en recul de 5,5% sur un an, dans un environnement économique jugé dégradé. Les revenus publicitaires ont de leur côté diminué de 5,9%, à 239 millions d'euros.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé de 2,1% à 49,1 millions d'euros, portant la marge à 16,5%, soit une amélioration de 1,2 point. Cette progression de la rentabilité traduit "la transformation du groupe" et "une gestion rigoureuse des coûts", a souligné le président du directoire, David Larramendy, cité dans un communiqué.
Face à la faiblesse persistante du marché publicitaire, M6 a annoncé en février un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030, visant notamment l'optimisation des coûts de production, la simplification des process et la réduction des coûts techniques.
Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le dossier, indique que la diffusion de la Coupe du monde 2026 au deuxième trimestre devrait soutenir les audiences et les recettes publicitaires, avec un effet positif sur le cash-flow, tout en pesant sur la rentabilité opérationnelle à l'échelle de l'année. Le bureau d'études maintient ses prévisions annuelles inchangées pour 2026.
Depuis le début de l'année, l'action du groupe progresse de 6%.
Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV (79%) : détention, à fin 2025, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, sérieclub, Canal J, Tiji, M6 Music, MCM, MCM Top et RFM TV) et de 4 chaînes numériques (M6+, M6+ Max, Gulli Max et Gulli Replay) ;
- exploitation de stations radio (12,4%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ;
- production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,7%) ;
- autres (2,9%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (82,2%) et autres (17,8% ; notamment ventes d'abonnements, de contenus TV et de contenus cinématographiques).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.