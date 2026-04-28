M6 monte en Bourse après un trimestre moins dégradé qu'anticipé

Le groupe audiovisuel progresse de 1,74% après la publication de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre et des perspectives favorables pour les audiences au deuxième trimestre.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de M6 s'est établi à 297,7 millions d'euros, en recul de 5,5% sur un an, dans un environnement économique jugé dégradé. Les revenus publicitaires ont de leur côté diminué de 5,9%, à 239 millions d'euros.



Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé de 2,1% à 49,1 millions d'euros, portant la marge à 16,5%, soit une amélioration de 1,2 point. Cette progression de la rentabilité traduit "la transformation du groupe" et "une gestion rigoureuse des coûts", a souligné le président du directoire, David Larramendy, cité dans un communiqué.



Face à la faiblesse persistante du marché publicitaire, M6 a annoncé en février un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030, visant notamment l'optimisation des coûts de production, la simplification des process et la réduction des coûts techniques.



Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le dossier, indique que la diffusion de la Coupe du monde 2026 au deuxième trimestre devrait soutenir les audiences et les recettes publicitaires, avec un effet positif sur le cash-flow, tout en pesant sur la rentabilité opérationnelle à l'échelle de l'année.

Le bureau d'études maintient ses prévisions annuelles inchangées pour 2026.



Depuis le début de l'année, l'action du groupe progresse de 6%.