mPrest annonce l'expansion de son partenariat de gestion de la santé des transformateurs avec le groupe Energisa

Après une première phase réussie d'une année, le groupe Energisa continuera de tirer parti de la plateforme mTHM de mPrest pour garantir la fiabilité et la sécurité de son approvisionnement énergétique sur un nombre acccru de transformateurs de systèmes

CATAGUASES, Brésil, et TEL AVIV, Israël, 19 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mPrest , développeur et fournisseur de logiciels d'orchestration et d'optimisation d'actifs distribués de premier plan pour le marché de l'énergie, a annoncé aujourd'hui l'expansion d'un partenariat en cours visant à fournir une utilisation accrue du système de gestion de la santé des transformateurs (mTHM) de mPrest au sein du groupe Energisa , un groupe de distribution d'énergie de premier plan au Brésil. mTHM fait partie du système de gestion de la performance des actifs (APM) de mPrest, une solution holistique qui prend en charge un riche ensemble d'actifs énergétiques.



Il s'agit de la deuxième phase d'un accord entre mPrest et Energisa visant à surveiller et gérer la santé et la fiabilité des transformateurs et du réseau électrique d'Energisa. Suite à la première phase réussie du partenariat, qui a débuté il y a un an et comprenait 112 transformateurs gérés par la solution mTHM de mPrest, le contrat élargi inclura 88 transformateurs Energisa supplémentaires. Au total, 200 transformateurs utiliseront désormais la surveillance en temps réel, les puissantes analyses, les prévisions très précises et les alertes d'état de mTHM.

En tant que l'un des plus importants services de distribution et de transmission d'énergie au Brésil, Energisa dispose de neuf opérateurs de systèmes distribués (DSO) dans cinq régions du Brésil. Ces DSO continueront de tirer parti des capacités prédictives de mTHM pour réduire les dysfonctionnements et les défaillances critiques des transformateurs tout en fournissant de l'électricité à environ 8 millions de clients.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec le groupe Energisa alors que nous façonnons ensemble l'avenir du réseau électrique », a commenté Andrew Bennett, PDG de mPrest Inc. « Notre plateforme mTHM est une solution éprouvée qui a démontré une meilleure méthode de détection des problèmes de transformateur avant que des défaillances critiques ne se produisent. Nous sommes impatients d'étendre notre collaboration avec Energisa et de tirer parti de son expertise pour améliorer et enrichir les capacités de notre produit. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la santé des transformateurs et la prévision de l'avenir grâce à mTHM pour Energisa, car elle fournit de l'électricité fiable à ses nombreux clients. »

mTHM permettra à Energisa de continuer à surveiller les transformateurs de distribution et de transmission critiques afin de vérifier la santé des transformateurs, d'analyser le risque de défaillance et d'identifier les zones de dégradation ou de préoccupation pouvant être atténuées grâce à la maintenance ou à la réparation. Cela permet de réaliser des économies de temps et de coûts considérables à court terme, car les défaillances ont le potentiel d'avoir un impact sur des milliers de clients. Des économies de coûts sur les opérations du cycle de vie à long terme sont également réalisées via la plateforme mTHM alors que les durées de vie des transformateurs sont étendues.

À propos de mPrest – Renforcer la transformation numérique. Dès maintenant.

S'appuyant sur son expérience et son expertise inégalées dans le domaine des logiciels de commande et de contrôle critiques en temps réel, mPrest a développé le meilleur logiciel d'orchestration et d'optimisation d'actifs distribués au monde. La plateforme d'orchestration et d'optimisation en temps réel basée sur les micro-services de mPrest apporte la puissance de l'IA et de l'IdO à la transformation numérique de divers secteurs, depuis les villes intelligentes et énergétiques, en passant par le pétrole et le gaz, les voitures connectées, l'eau, la défense et d'autres applications industrielles 4.0. La suite d'applications de mPrest, y compris les systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) et la gestion des performances des actifs (APM) sont déployées sur site ou dans le cloud en un temps record au sein des organisations les plus avant-gardistes et efficaces à l'échelle mondiale, notamment certaines des plus grandes sociétés énergétiques au monde. La suite de produits agnostiques pour les fournisseurs de mPrest s'interface avec des millions de capteurs, appareils, machines, actifs, sous-systèmes, applications IT et OT, créant un système de systèmes qui fournit une visibilité et un contrôle de bout en bout sur les opérations complexes et distribuées. Rendez-nous visite sur www.mprest.com

