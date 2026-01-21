MaaT Pharma en rouge, l'avis de deux analystes

Le titre cède un peu plus de 1,5% ce matin à Paris. Deux bureaux d'analyses, Kepler Cheuvreux et Stifel, partagent leur conseil sur la valeur.

Kepler Cheuvreux confirme son conseil "achat" sur le titre MaaT Pharma, assorti d'un objectif de cours inchangé à 17 EUR.



Le bureau d'analyses souligne le "pas en avant opérationnel" que constitue la randomisation du premier patient dans l'étude de Phase 2 IMMUNOLIFE. Ce programme exploratoire évalue si la restauration du microbiome par MaaT033 peut améliorer le contrôle de la maladie chez des patients atteints de cancer du poumon (NSCLC) résistants aux immunothérapies.



Selon Kepler Cheuvreux, ce programme reste "long et exploratoire" et n'est pas encore intégré dans la valorisation de base de la société. Le broker précise que tout impact futur sur la valorisation dépendra de l'émergence de "preuves de concept robustes" et d'une meilleure visibilité stratégique après la Phase 2



De son côté, Stifel a aussi confirmé son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 19 EUR, indiquant que "IMMUNOLIFE est passé de la phase de mise en place à celle d'exécution" et que les "résultats primaires sont attendus fin 2030".



"Par ailleurs, le calendrier de l'étude PICASSO P2a sur le mélanome (parrainée par l'AP-HP) a été reporté et les premiers résultats pour MaaT013 sont désormais attendus au premier semestre 2026 au lieu de fin 2025" souligne également Stifel.



Stifel estime que dans l'ensemble, cette mise à jour renforce l'immuno-oncologie en tant qu'option stratégique à long terme, où la contribution à la valeur reste limitée aujourd'hui, mais où la pertinence de la plateforme pourrait s'étendre de manière significative au fil du temps.