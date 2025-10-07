MaaT Pharma entouré après une analyse positive du DSMB

MaaT Pharma bondit de 9% après le résultat positif de la deuxième analyse intermédiaire de sécurité par le DSMB (comité indépendant de surveillance des données de sécurité) pour un essai clinique de phase 2b évaluant son MaaT033.



Cette analyse s'est inscrite dans le cadre de l'essai PHOEBUS, évaluant l'efficacité et la sécurité de MaaT033 par rapport au placebo chez les patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-GCSH).



À l'issue de l'examen des données portant sur les 120 premiers patients inclus, le DSMB n'a relevé, après levée d'aveugle, aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 à ce jour, et a recommandé la poursuite de l'étude comme prévu.



Le recrutement des patients pour l'essai PHOEBUS se poursuit en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il devrait inclure 387 patients et atteindre jusqu'à 60 sites d'investigation.