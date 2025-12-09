MaaT Pharma monte après une étude positive sur le Xervyteg

L'action MaaT Pharma grimpe dans des volumes soutenus ce mardi à la Bourse de Paris, où la biotech signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small après avoir fait état de résultats prometteurs d'une étude dans le traitement de patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.



Vers 11h30, le titre s'adjuge près de 7% dans des volumes représentant quasiment deux fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même instant, l'indice CAC Mid & Small s'inscrit en baisse de 0,1%.



Présentés à l'occasion du congrès annuel de l'ASH, les résultats de l'étude pivotale de phase 3 pour MaaT013 (Xervyteg) dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) réfractaire avec atteinte gastro-intestinale, après échec des corticostéroïdes et du ruxolitinib, ont fait apparaître un taux de survie globale de 54% à un an.



Dans un communiqué, MaaT évoque un bénéfice "durable" en termes de survie dans cette population de patients à haut risque, connue pour son pronostic extrêmement défavorable.



"Ces résultats confirment que MaaT013 (Xervyteg) offre un bénéfice clinique durable pour les patients atteints de GI-aGvH ayant épuisé toutes les options thérapeutiques actuellement approuvées", a déclaré le docteur Florent Malard, professeur d'hématologie à l'Hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, et investigateur principal de l'essai.



Le médecin souligne que l'essai s'est également caractérisé par l'obtention d'une réponse gastro-intestinale de 62% au 28ème jour.



MaaT013 (Xervyteg) est actuellement en cours d'évaluation réglementaire par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, avec une décision attendue mi-2026.



"MaaT013 entre dans la phase réglementaire avec une grand capital de confiance, et nous aussi", commentent ce matin les analystes de Stifel dans une note.