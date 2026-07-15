L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025/2026 atteint 1 595 KEUR, en progression de 27,0 %.

- Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève à 5 205 KEUR, soit une croissance annuelle de 28,1 %.

- La progression concerne tous les produits, sans intégrer les revenus liés à la facturation électronique et aux agents IA.



Macompta.fr, éditeur français de solutions logicielles pour entreprises et experts-comptables, a publié son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025/2026, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2026. Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 1 595 KEUR, marquant une hausse de 27% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.



Sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires atteint 5 205 KEUR, contre 4 064 KEUR en 2024/2025, soit une progression de 28,1%. Cette croissance concerne tous les produits de la société, notamment les logiciels de comptabilité, de paie et de facturation. Il est précisé que les revenus liés à la facturation électronique, pour laquelle Macompta.fr a obtenu la qualification de plateforme agréée, ainsi que ceux issus de la commercialisation d'agents d'intelligence artificielle, ne sont pas encore intégrés.



Par marché, le chiffre d'affaires pour les entreprises et associations s'élève à 4 466 KEUR, en hausse de 24,2%. Celui des experts-comptables et autres professionnels du chiffre et de la paie atteint 739 KEUR, soit une progression de 58%.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Macompta.fr : MACOMPTA.FR - Chiffre d'affaires T4 25/26 : + 27 % | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.