Macquarie Asset Management a vendu sa participation de 50% dans Aligned Data Centers, dans le cadre d'une opération de 40 milliards de dollars.

Une sortie stratégique, selon son directeur Ben Way, qui ne remet pas en cause l'attrait du secteur.

Aligned, dotée de 5 GW de capacité installée ou prévue, a été vendue à un consortium incluant BlackRock, Microsoft et Nvidia.

L'action Macquarie Group a progressé de 5% au terme de la séance à Sydney.