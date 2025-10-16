Macquarie Group Limited est une société internationale de services financiers basée en Australie. La société est spécialisée dans la gestion d'actifs, la banque de détail et d'affaires, la gestion de patrimoine, le crédit-bail et le financement d'actifs, l'accès au marché, le négoce de matières premières, le développement des énergies renouvelables, le conseil spécialisé, l'accès au capital et l'investissement principal. Ses segments comprennent Macquarie Asset Management (MAM), Banking and Financial Services (BFS), Commodities and Global Markets (CGM) et Macquarie Capital. Le segment MAM fournit des solutions d'investissement aux clients à travers une gamme de capacités dans les marchés privés et les investissements publics. Le segment BFS fournit une gamme de produits et de services de banque personnelle, de gestion de patrimoine et de banque d'affaires aux particuliers, aux conseillers, aux courtiers et aux entreprises clientes. Le segment CGM est une entreprise mondiale qui offre des solutions en matière de capital et de financement, de gestion des risques, d'accès au marché, d'exécution physique et de logistique. Le segment Macquarie Capital offre des services de conseil et de levée de fonds.