Après le G7 d'Évian, Emmanuel Macron a réservé à Donald Trump une dernière étape très française avec un dîner au château de Versailles. Le président américain a été accueilli mercredi soir par Emmanuel et Brigitte Macron dans ce décor chargé d'histoire, de lustres et de symboles.

Officiellement, le dîner à Versailles marquait les 250 ans de l’indépendance américaine. Ce lieu permettait de rappeler le rôle qu’a joué la France dans la naissance des Etats-Unis et les grands équilibres diplomatiques de la fin du XVIIIe siècle. Mais ce choix est surtout très politique. Après un G7 dominé par l’Iran, l’Ukraine et les tensions transatlantiques, Emmanuel Macron souhaitait offrir à Donald Trump un format plus personnel, plus spectaculaire et plus adapté à son goût pour les symboles de puissance.

Le président américain n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme. Selon Reuters, il a expliqué avoir accepté l’invitation parce qu’il était “fan des beaux endroits”. A Evian, il aurait aussi décrit Versailles comme l’un des plus beaux palais au monde.

Le “Trump management”

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump oblige les Européens à adapter leur méthode. Il faut maintenir le dialogue avec Washington, éviter les malentendus publics et ne pas le froisser. Le G7 d’Evian s’inscrivait déjà dans cette logique. L’objectif était d’aborder les sujets sur l'Ukraine, l’Iran, le commerce et la Chine sans pour autant braquer Donald Trump. Certains sujets sensibles, comme le climat, ont d’ailleurs été écartés du programme.

Comme le résume Jeffrey Hawkins, ancien diplomate américain, pour que les dirigeants étrangers restent dans les bonnes grâces du président américain, il faut l’accueillir dans un cadre où il se sent important, respecté et bien reçu. Versailles coche toutes les cases.

Emmanuel Macron assume d’ailleurs pleinement cette diplomatie par le décor. Lors de sa conférence de presse de clôture du G7, le président français a défendu le choix de Versailles “Versailles est un instrument diplomatique et un instrument de puissance.”

En recevant Trump dans l’ancien palais des rois de France, Emmanuel Macron a choisi un langage que son invité comprend parfaitement : la flatterie, le prestige et la puissance visible.

Un accord iranien signé depuis Versailles

Ce qui ne devait être qu'un dîner de prestige a soudainement viré au coup de théâtre politique. Devant les convives, le président américain a annoncé qu’il allait finalement signer sur place le protocole d’accord conclu avec l’Iran. Une décision inattendue, qui aurait pris de court jusqu’aux membres du gouvernement français présents à table. “Ce n’était pas facile”, aurait lâché Trump au moment de signer, avant qu’Emmanuel Macron ne le félicite d’un “Good job”.

Le texte vise à résoudre le conflit au Moyen-Orient. Il prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et l’ouverture de négociations pendant 60 jours entre Washington et Téhéran. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait ensuite lui-même photographié l’accord signé avant de le transmettre aux Iraniens.

La scène paraît presque trop parfaite : Evian pour le sommet, Versailles pour la signature. Deux lieux chargés d’histoire pour une séquence diplomatique que Trump peut désormais présenter comme un succès personnel.

Le retour du dossier iranien

Mais politiquement parlant, l’accord reste sensible. Aux Etats-Unis, les opposants de Donald Trump se sont empressés d’ironiser son contenu, en le comparant au JCPOA de 2015 négocié sous Barack Obama. Un accord que Trump avait longtemps présenté comme le “pire accord de l’Histoire”.

Le président américain peut donc revendiquer une avancée diplomatique majeure, mais ses adversaires y voient aussi un paradoxe. Après avoir dénoncé pendant des années le compromis d’Obama avec Téhéran, Trump se retrouve à défendre son propre arrangement avec l’Iran.

Pour les Européens, l’objectif immédiat était surtout d’éviter une escalade au Moyen-Orient, de rassurer sur les flux énergétiques autour du Golfe Persique et de maintenir une forme de coordination occidentale. Et en transformant un simple dîner franco-américain en accord historique, la diplomatie française a validé sa méthode

En sortant les dorures et les lustres, Emmanuel Macron a réussi à faire ce que les Européens cherchent désormais à chaque sommet : garder Donald Trump à table, dans tous les sens du terme.