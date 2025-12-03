La chaîne américaine de grands magasins Macy's a annoncé mercredi avoir relevé ses objectifs financiers au titre de son exercice décalé 2025/2026 après avoir dépassé ses objectifs sur son troisième trimestre fiscal.
L'enseigne explique avoir enregistré sur les trois mois clos début novembre des ventes à périmètre comparables en hausse de 3,2% sur ses propres magasins et ceux licenciés à des tiers, soit sa meilleure performance en plus de trois ans.
En raison de l'impact des fermetures de magasins, son chiffre d'affaires total s'est toutefois replié de 0,6% à 4,7 milliards de dollars, donnant un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté de 285 millions de dollars, soit une marge de 5,8%, contre 410 millions un an plus tôt.
Le bénéfice net a reculé à 135 millions de dollars sur la période, soit 48 cents par action, contre 240 millions de dollars, ou 85 cents par titre, un an plus tôt.
Le distributeur new-yorkais, qui juge son offre bien positionnée en perspective de la saison des fêtes de fin d'année, a rehaussé ses prévisions, déclarant désormais s'attendre à une croissance à données comparables comprise entre 0% et 0,5% sur l'ensemble de l'exercice qui se clôturera en janvier 2026, contre une baisse de 1,5% à 0,5% envisagée jusqu'ici.
Son bénéfice ajusté est quant à lui anticipé entre 2 et 2,20 dollars par action sur l'exercice fiscal, contre une fourchette précédente de 1,70 à 2,05 dollars.
Le titre, qui a bondi de près de 34% depuis le début de l'année, reculait cependant de plus de 6% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.
Macy's, Inc. est une société de vente au détail omni-canal. La société exploite des magasins, des sites web et des applications mobiles sous trois marques, Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury, qui vendent une gamme de marchandises, notamment des vêtements et des accessoires (pour hommes, femmes et enfants), des cosmétiques, des articles d'ameublement et d'autres biens de consommation. La société possède des magasins dans 43 États, dans le district de Columbia, à Porto Rico et à Guam. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de Macy's, Macy's Backstage, Macy's Small Format, Bloomingdale's, Bloomingdale's The Outlet, Bloomie's et Bluemercury. En outre, les magasins Bloomingdale's de Dubaï (Émirats arabes unis) et d'Al Zahra (Koweït) sont exploités dans le cadre d'un accord de licence avec Al Tayer Insignia. Les principales marques de distributeur proposées par la société comprennent Alfani, And Now This, Aqua, Bar III, Belgique, Cerulean 6, Charter Club, Club Room, Epic Threads, Family PJ's, first impressions, Giani Bernini, Holiday Lane, Home Design, Hotel Collection, Hudson Park, Ideology, et d'autres encore.
