La chaîne de grands magasins a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, grâce notamment à une hausse inattendue de son bénéfice. Le titre gagnait 1,06% dans les échanges de pré-ouverture à Wall Street.
Au premier trimestre clos le 2 mai, le distributeur américain a dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,13 USD, contre 0,11 USD un an plus tôt, alors que le marché n'attendait que 0,03 USD. Le chiffre d'affaires a également dépassé les estimations, à 4,68 milliards USD.
Fort de cette performance, le groupe prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 2 et 2,20 USD sur l'ensemble de l'exercice, contre 1,90 à 2,10 USD auparavant. Macy's a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et anticipe désormais une croissance de ses ventes à périmètre comparable de 0,5 à 1,2%, contre une fourchette précédente allant de -0,5 à +0,5%.
Macy's, Inc. est une entreprise de vente au détail omnicanale. La société exploite des magasins, des sites Web et des applications mobiles sous trois marques, Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury, qui proposent une gamme de produits comprenant notamment des vêtements et des accessoires (pour hommes, femmes et enfants), des cosmétiques, des articles d'ameublement et d'autres biens de consommation. La société possède des magasins dans 43 États, dans le district de Columbia, à Porto Rico et à Guam. Ses activités sont menées par l'intermédiaire de Macy's, Macy's Backstage, Macy's Small Format, Bloomingdale's, Bloomingdale's The Outlet, Bloomie's et Bluemercury. En outre, les magasins Bloomingdale's de Dubaï, aux Émirats arabes unis, et d'Al Zahra, au Koweït, sont exploités dans le cadre d'un accord de licence avec Al Tayer Insignia. Les principales marques propres proposées par la société comprennent Alfani, And Now This, Aqua, Bar III, Cerulean 6, Charter Club, Club Room, Epic Threads, first impressions, Giani Bernini, Holiday Lane, Home Design, Hotel Collection, Hudson Park, Ideology, I-N-C, jenni, JM Collection, et d'autres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.