Madison Air Solutions a levé 2,23 milliards de dollars en fixant son introduction en Bourse à 27 dollars par action, au sommet de la fourchette visée, ce qui en fait la plus importante IPO américaine de l'année à ce stade.

Madison Air Solutions a débuté jeudi au New York Stock Exchange sous le symbole "MAIR", au lendemain de la fixation du prix de son offre sur environ 82,7 millions d'actions ordinaires de classe A. L'opération valorise le groupe autour de 13,2 milliards de dollars, hors exercice éventuel de l'option de surallocation accordée aux banques garantes, qui porte sur jusqu'à 12,4 millions d'actions supplémentaires pendant 30 jours. La clôture de l'offre reste prévue vendredi.



Basé à Chicago et fondé en 2017, le groupe est un fournisseur de solutions de qualité de l'air pour les marchés résidentiels et commerciaux. Son portefeuille comprend notamment AprilAire, Big Ass Fans, Nortek Air Solutions et Nortek Data Center Cooling, avec une exposition aux centres de données, à la santé, à l'éducation, à l'industrie et à d'autres environnements exigeants.



En 2025, Madison Air Solutions a réalisé 3,3 milliards de dollars de ventes nettes et 124,3 millions de dollars de bénéfice net. Le segment commercial a représenté 66% du chiffre d'affaires. Le groupe a aussi annoncé un placement privé concomitant de 100 millions de dollars en actions de classe B auprès d'une entité contrôlée par son fondateur, Larry Gies.