Magellan Financial Group Limited évolue pour devenir un gestionnaire d'actifs plus résilient et diversifié. En conjuguant son expertise dans les actions mondiales et les infrastructures cotées à une expansion de ses services de conseil et de ses revenus de partenariat, la société s'arme pour faire face à la pression sur les commissions, aux nouvelles réglementations et aux évolutions des préférences des investisseurs dans un marché qui se stabilise.

L'industrie mondiale de la gestion d'actifs entre dans une phase d'adoption mature de l'IA, passant de projets pilotes à un déploiement à l'échelle de l'entreprise. Selon l'enquête mondiale de PwC sur la gestion d'actifs, les encours sous gestion (AUM) mondiaux ont atteint environ 128 000 milliards de dollars US en 2024 et devraient croître à un taux annuel moyen de 6% à 7% jusqu'en 2030. Les sociétés exploitent l'IA pour améliorer la génération d'alpha, l'automatisation de la conformité et l'efficacité opérationnelle dans un contexte de compression des marges.

Alors que les taux d'intérêt se stabilisent après le cycle inflationniste mondial, les gestionnaires actifs traditionnels font face à une pression croissante pour transformer leurs investissements dans la donnée en résultats de performance constants. La baisse des frais, l'augmentation des coûts de conformité et le renforcement de la surveillance réglementaire remodèlent les modèles opérationnels. En réponse, les gestionnaires intègrent des plateformes de recherche natives de l'IA, des outils d'optimisation de portefeuille et des systèmes de risque prédictifs pour préserver leur compétitivité et protéger leurs marges opérationnelles nettes.

Magellan opère en tant que gestionnaire d'investissement spécialisé et architecte de portefeuilles stratégiques, principalement axé sur les actions mondiales et les infrastructures cotées mondiales. Basée à Sydney (Australie), la société conçoit et gère des solutions d'investissement pour les investisseurs particuliers domestiques et les institutions internationales, en privilégiant les entreprises de haute qualité bénéficiant de vents porteurs structurels à long terme tels que la numérisation, la décarbonation, les mutations démographiques et le développement des infrastructures urbaines.

Au-delà de ses stratégies phares en actions mondiales, Magellan gère des actions australiennes via sa marque Airlie Funds Management et a bâti un écosystème stratégique plus large. Celui-ci inclut des participations et des partenariats dans le conseil, l'investissement systématique et les marchés de capitaux. Ces relations visent à renforcer la distribution, à diversifier les revenus et à améliorer l'offre globale destinée aux conseillers, aux institutions et aux clients de gros.

Une étape décisive a été franchie en avril 2026, lorsque les actionnaires ont approuvé la fusion complète de Magellan avec Barrenjoey Capital Partners, transformant le groupe d'un pur gestionnaire de fonds en une plateforme de services financiers diversifiée. Sous la direction de la directrice générale Sofia Rahmani, nommée début 2025, cette fusion ajoute stratégiquement des revenus issus du conseil, des marchés de capitaux et de la finance d'entreprise afin de réduire la dépendance aux flux de fonds sensibles au marché.

Pour l'avenir, Magellan se concentre sur la stabilisation des marges de commissions et l'expansion de la distribution institutionnelle, les institutions représentant désormais environ 60% du total des encours. La société donne la priorité aux infrastructures cotées mondiales et aux actions australiennes d'Airlie, qui bénéficient toutes deux de caractéristiques de couverture contre l'inflation.

Rééquilibrage des flux

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, Magellan a publié un chiffre d'affaires total de 121,0 millions AUD, soit une baisse de 32% sur un an, en raison de la diminution des revenus de commissions de gestion et de la réduction des commissions de surperformance. Le résultat opérationnel après impôts s'est élevé à 83,1 millions AUD, restant globalement stable sur un an, ce qui souligne une résilience accrue des résultats malgré la pression sur le chiffre d'affaires.

Le bénéfice net a diminué de 27% sur un an pour s'établir à 68,9 millions AUD, reflétant les mouvements de valorisation au prix du marché (mark-to-market) sur les investissements des fonds et d'autres éléments non monétaires. Sur une base opérationnelle, le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 5% à 48,6 cents, soutenu par un contrôle rigoureux des coûts, des initiatives de gestion du capital et une réduction du nombre d'actions suite aux rachats, soulignant une amélioration de la qualité des résultats malgré la volatilité du bénéfice facial.

Les encours sous gestion s'élevaient à 39,9 milliards AUD, en hausse d'environ 3% sur un an. Les entrées de capitaux institutionnels, particulièrement vers les actions australiennes d'Airlie et les infrastructures cotées mondiales, ont compensé la poursuite des sorties de capitaux des particuliers dans les actions mondiales. Le basculement vers des mandats institutionnels a permis une plus grande stabilité des commissions et un capital de plus longue durée, atténuant partiellement les vents contraires sectoriels auxquels sont confrontés les gestionnaires actifs.

Optimisme sélectif

Le cours de l'action Magellan a progressé d'environ 35,5% au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à environ 1,8 milliard AUD (1,3 milliard USD). Le titre se négocie actuellement sur un multiple de cours sur bénéfice (P/E) pour l'exercice 2026 de 12,2x, au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 8,4x, reflétant une amélioration du sentiment concernant la stabilité des résultats et la gestion du capital.

Les avis des analystes sont globalement équilibrés. Le cours cible consensuel de 9,8 AUD implique un modeste potentiel de hausse de 2,7% par rapport aux niveaux actuels, tandis que la valorisation la plus optimiste de 12,0 AUD suggère une hausse potentielle de 25,5%. Sur les quatre analystes suivant Magellan, deux maintiennent une recommandation d'achat, indiquant une confiance sélective dans les perspectives à moyen terme.

Pour l'exercice 2025, Magellan a versé un dividende de 0,52 AUD, soit un rendement de 6,1%. Pour l'avenir, les analystes prévoient un rendement moyen du dividende de 6,7% sur les trois prochaines années, soutenant l'attrait du titre pour le rendement.

Exposition aux risques

Magellan est confronté à des risques liés à la pression continue sur les commissions de gestion active, car une sous-performance prolongée ou la volatilité des marchés pourraient déclencher des sorties de capitaux. Une forte exposition aux actions mondiales accroît la sensibilité aux mutations macroéconomiques et aux mouvements de change. La diversification des revenus par le biais de partenariats introduit des risques d'intégration et d'exécution. Les changements réglementaires, les enjeux de réputation et la dépendance aux mandats institutionnels pourraient également affecter la stabilité des marges à long terme et la régularité de la croissance.