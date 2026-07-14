Le redressement des marges est une réalité, tout comme les risques. Reste à savoir sur quel aspect le marché choisira de se focaliser.

La transition mondiale vers l'électrification des véhicules et les technologies automobiles avancées modifie les stratégies d'investissement des équipementiers. Selon le cabinet de conseil en stratégie BCG, le segment des composants pour motorisations électriques croît d'environ 13 % par an, tandis que les systèmes avancés d'aide à la conduite et les technologies de conduite autonome progressent à des rythmes compris entre 5 % et plus de 10 %.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) pourraient passer de 21 millions en 2025 à 49 millions d'ici 2035, générant une forte demande pour des composants à haute valeur ajoutée tels que les boîtiers de batteries, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les sièges et les services d'ingénierie.

Toutefois, les tarifs douaniers américains pourraient freiner cet élan. Les États-Unis ont frappé les importations de véhicules d'une taxe de 25 % en avril 2025, avant de l'étendre aux pièces détachées en mai 2025. Bien que les composants conformes à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) bénéficient pour l'instant d'une exemption, les importateurs subissent déjà de plein fouet cette politique, la chaîne d'approvisionnement absorbant la hausse des coûts avant qu'elle ne se répercute sur les consommateurs.

Cette situation place des géants mondiaux comme le canadien Magna International Inc. dans une position délicate. Présent dans 28 pays — produisant aussi bien des structures de carrosserie que des systèmes ADAS ou assurant l'assemblage complet de véhicules — Magna est idéalement positionné pour profiter de l'essor de l'électrique. Pourtant, la perte des exemptions temporaires de l'ACEUM pourrait peser sur ses marges bénéficiaires et faire bondir ses coûts d'approvisionnement.

Malgré ces incertitudes macroéconomiques, les derniers résultats financiers de l'entreprise témoignent de la résilience de son modèle économique.

Accélération des revenus

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 3,1 % sur un an pour atteindre 10,4 milliards de dollars américains (USD), contre 10,1 milliards USD au premier trimestre 2025. Malgré une baisse de 7 % de la production de véhicules de tourisme sur un an, la croissance de Magna International a été soutenue par des effets de change favorables et la contribution de nouveaux programmes lancés récemment.

Le segment « Power & Vision » s'est distingué avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,4 % sur un an, passant de 3,6 milliards USD à 3,9 milliards USD, soit environ 37 % des ventes totales.

Le résultat opérationnel (EBIT) ajusté a bondi de 57,6 % sur un an pour atteindre 558 millions USD contre 354 millions USD, avec une marge qui s'est redressée de 190 points de base pour s'établir à 5,4 % contre 3,5 %. Parallèlement, le bénéfice net ajusté a grimpé de 76,3 % sur un an à 386 millions USD, contre 219 millions USD, dépassant la croissance de l'EBIT grâce à une diminution des charges non opérationnelles plutôt qu'à une amélioration supplémentaire de la performance opérationnelle intrinsèque.

Le flux de trésorerie opérationnel (CFO) s'est nettement amélioré, passant de 77 millions USD à 677 millions USD au premier trimestre 2026. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est redevenu positif à 372 millions USD, contre une consommation de trésorerie de 313 millions USD l'année précédente. Cette amélioration reflète une meilleure efficacité du besoin en fonds de roulement dans un contexte de production difficile.

Essoufflement boursier

L'action Magna International a progressé de 57,7 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 90,6 dollars canadiens (CAD), soit 64,1 USD, juste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 96 CAD (67,9 USD). Cela suggère que l'amélioration opérationnelle récente est déjà intégrée dans le cours de l'action.

C'est sur la valorisation que le débat s'installe. Le titre se négocie à 10,6 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, une décote par rapport à sa moyenne historique sur trois ans de 14,7 fois, reflétant les inquiétudes liées à la production automobile, aux tarifs douaniers et à la demande de véhicules électriques.

La conviction des analystes reste partagée. Sur 19 analystes, neuf recommandent l'achat, tandis que les 10 restants affichent une recommandation à « Conserver ». L'objectif de cours moyen du consensus s'établit à 65,4 USD (92,4 CAD), ne laissant qu'un potentiel de hausse de 2 % par rapport aux niveaux actuels, ce qui laisse penser que le titre a atteint sa juste valeur.

Sous le capot

L'environnement opérationnel présente des vents contraires. Les droits de douane sur les pièces automobiles restent structurellement ancrés dans la base de coûts, tandis que la hausse des tarifs nets et du prix des matières premières continue de peser sur les marges de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La direction a revu à la baisse ses prévisions de production pour 2026 en Amérique du Nord et en Europe par rapport à ses perspectives de février. La Chine, où la production a chuté de 12 % sur un an au premier trimestre, demeure la variable la plus volatile. En parallèle, la disponibilité des semi-conducteurs et la volatilité des coûts des intrants sont susceptibles de perturber les calendriers de production et les marges.