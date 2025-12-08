Introduit à 12,80 euros, le titre a ouvert dans le rouge, à 12,20 euros, avant de rapidement prendre de l'altitude, à tel point qu'il s'échangeait au-delà de 13 euros vers 10h15, ce qui correspond à une hausse de 1,7% et à une capitalisation de près de huit milliards d'euros.



Il s'agit de la plus importante opération d'entrée en Bourse réalisée cette année sur les marchés d'Euronext.



Dans un communiqué, le propriétaire des marques Magnum, Ben & Jerry's et Cornetto, explique que cette prise d'indépendance va lui permettre de se focaliser sur ses perspectives de croissance, en devenant un groupe "plus agile, plus concentré et plus ambitieux", tout en poursuivant sa politique d'innovation.



Présent dans 80 pays, The Magnum Ice Cream a généré un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2024, en comparaison des 60,8 milliards réalisés au total par sa maison-mère sur le même exercice.



L'action Unilever progressait de son côté de 1% ce lundi en dépit de la scission de cet actif jugé attractif, qui risque de concentrer l'attention des investisseurs sur le manque de dynamisme de son activité à l'heure actuelle. Le titre avait déjà perdu près de 5,5% depuis la fin octobre dans la perspective du spin-off.



A noter que Magnum cotera également à la Bourse de Londres, où son cours gagne actuellement 2,1%, et à la Bourse de New York avec des premières négociations prévues cet après-midi à 15h30 (heure de Paris).