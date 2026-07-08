Mahle et Infineon s'associent pour un module de refroidissement

L'équipementier automobile allemand Mahle annonce s'associer au fabricant de semi-conducteurs Infineon dans le cadre d'un projet de pré-développement d'une unité de refroidissement électronique haute performance destinée aux applications des centres de données.

"Là où circulent des courants élevés, les systèmes électroniques peuvent surchauffer. C'est pourquoi un refroidissement efficace est crucial pour l'efficacité et les performances des composants électroniques", souligne le groupe.



Pour le développement du nouveau module haute performance EasyPACK S d'Infineon, Mahle fournit un refroidisseur spécialement conçu qui contrôle les interrupteurs électriques et peut être utilisé, par exemple, pour piloter les systèmes d'alimentation électrique des centres de données.



Grâce au système de refroidissement innovant de Mahle, les performances du module d'Infineon ont été significativement améliorées par rapport à celles de ses prédécesseurs. Parallèlement, Infineon peut renforcer la fiabilité opérationnelle et la durabilité de son produit.



L'unité de refroidissement développée par Mahle, qui mesure environ la taille de deux tablettes de chocolat superposées, est installée directement sur la carte électronique et dissipe efficacement la chaleur des modules à l'aide d'un liquide de refroidissement.



En seulement quatre mois, les premiers prototypes ont été produits et livrés. Ils sont actuellement en cours de test et de validation par Infineon, une performance qui "confirme la force du partenariat et pose les bases de futurs projets d'innovation communs".



"La coopération avec Infineon est un nouvel exemple de la manière dont Mahle transfère avec succès les compétences développées dans l'industrie automobile vers d'autres applications", a déclaré le vice-président de Mahle Industrial and Special Solutions, Christian Kuechlin.