Mahle et Infineon s'associent pour un module de refroidissement
L'équipementier automobile allemand Mahle annonce s'associer au fabricant de semi-conducteurs Infineon dans le cadre d'un projet de pré-développement d'une unité de refroidissement électronique haute performance destinée aux applications des centres de données.
"Là où circulent des courants élevés, les systèmes électroniques peuvent surchauffer. C'est pourquoi un refroidissement efficace est crucial pour l'efficacité et les performances des composants électroniques", souligne le groupe.
Pour le développement du nouveau module haute performance EasyPACK S d'Infineon, Mahle fournit un refroidisseur spécialement conçu qui contrôle les interrupteurs électriques et peut être utilisé, par exemple, pour piloter les systèmes d'alimentation électrique des centres de données.
Grâce au système de refroidissement innovant de Mahle, les performances du module d'Infineon ont été significativement améliorées par rapport à celles de ses prédécesseurs. Parallèlement, Infineon peut renforcer la fiabilité opérationnelle et la durabilité de son produit.
L'unité de refroidissement développée par Mahle, qui mesure environ la taille de deux tablettes de chocolat superposées, est installée directement sur la carte électronique et dissipe efficacement la chaleur des modules à l'aide d'un liquide de refroidissement.
En seulement quatre mois, les premiers prototypes ont été produits et livrés. Ils sont actuellement en cours de test et de validation par Infineon, une performance qui "confirme la force du partenariat et pose les bases de futurs projets d'innovation communs".
"La coopération avec Infineon est un nouvel exemple de la manière dont Mahle transfère avec succès les compétences développées dans l'industrie automobile vers d'autres applications", a déclaré le vice-président de Mahle Industrial and Special Solutions, Christian Kuechlin.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.