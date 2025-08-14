Pas de répit en août pour des marchés actions toujours en excellente forme, à force de ne pas voir les catastrophes économiques annoncées se matérialiser. C'est probablement en partie grâce à l'homme-qui-murmure-à-l-oreille de Donald Trump. Non, pas celui qui lui dit des âneries, l'autre, le sérieux, Scott Bessent. Celui que les investisseurs écoutent et, plus important, qu'ils croient.

Les marchés actions ne font que monter. C'est un fait. On peut croiser des baissiers hagards, les yeux rouges et le teint vitreux, recroquevillés dans les couloirs des banques d'investissement. Des costumes de vendeurs à découvert sont disponibles à 1 EUR sur Vinted. On entend les mouches voler pendant l'université d'été des prophètes de malheur. Mais trêve de lyrisme et rappel pédagogique utile pour les nouveaux venus dans le monde de la finance : historiquement, l'ours (bear) symbolise la baisse et le taureau (bull) la hausse sur les marchés. Evidemment si on ne sait pas ça, le titre et l'illustration de la chronique du jour n'ont aucun sens et je passe pour quelqu'un qui a roulé le trois feuilles de trop hier soir avant d'aller dormir.

Hier, les places européennes ont généralement gagné 0,5 à 1%, avec des jalons importants atteints ou en passe de l'être : 24 000 points franchis sur le DAX, 7800 points retrouvés par le CAC 40 ou SMI à quelques points des 12 000. A New York, malgré des hausses plus modestes, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont battu des records en clôture.

Pour expliquer la raison de la quasi-disparition des ursidés, il suffit de regarder le parcours du principal indice boursier américain, le S&P 500, sur les quatre derniers mois. Depuis son point bas du mois d'avril dernier, il a gagné un peu plus de 33%. C'est colossal et ça illustre l'adhésion progressive de Wall Street à ce que Donald Trump est en train de mettre en place. Ou plutôt, ça illustre l'adhésion à ce que Donald Trump est en train de mettre en place sous le contrôle de Scott Bessent.

Le Secrétaire US au trésor est la pierre angulaire du programme économique de la Maison Blanche, parce que c'est lui qui en fixe les contours et les lignes rouges. Si un des idéologues qui pullulent autour de Trump avait eu en charge les finances américaines au début du mandat, la sortie de route aurait presque été inévitable. C'est Bessent qui a rattrapé le coup à plusieurs reprises, soit en forçant le président à revoir sa copie, soit en assurant d'opportunes sorties médiatiques à des moments clefs. De toute l'équipe gouvernementale, Bessent donne l'impression d'avoir le plus de crédit auprès de Trump. En parallèle, il jouit aussi d'un crédit extrêmement élevé auprès de la communauté financière. Il faut dire qu'il vient du sérail, ayant lui-même géré et créé des fonds. Il a même fait partie de l'équipe qui a fait "sauter la Banque d'Angleterre" il y a 33 ans quand il côtoyait George Soros.

Scott Bessent a clairement réussi son entrée en politique, ce qui lui permet de bénéficier d'une double aura actuellement, et de faire monter son crédit. Je n'irais pas jusqu'à dire que ses déclarations sont paroles d'évangile boursier, mais il faut reconnaître que les investisseurs s'en remettent de plus en plus à lui. Et j'ai aussi l'impression qu'il est en train d'en jouer de plus en plus. Durant les premiers mois de sa charge, Bessent s'est fait assez discret, sauf quand il a fallu aller au charbon pour rattraper quelques situations délicates. Désormais, il médiatise davantage ses opinions. Si Donald Trump beugle qu'il faut baisser les taux de plusieurs centaines de points sans quoi il fera brûler en enfer les membres de la Fed et toutes leurs familles (OK, j'exagère un peu), Wall Street n'y croit pas vraiment. Mais quand Bessent déclare comme il l'a fait mercredi que les taux devraient être plus bas de 150 à 175 points de base et que la Fed devrait commencer par un assouplissement de 50 points dès septembre, on l'écoute. Et les marchés actions rugissent de plaisir. Ou plutôt meuuuuuuglent de plaisir, puisqu'on parle de taureaux, je vous le rappelle.

Donc Bessent, pièce importante de la hausse des marchés actions depuis avril. On notera pour l'anecdote qu'il a aussi fait monter le yen cette nuit après avoir déclaré que la Banque du Japon allait probablement relever ses taux parce que l'inflation se redresse dans l'archipel. Attention quand même, Scott, à ne pas trop te disperser : qui trop embrasse mal étreint.

Dans le volet géopolitique, les protagonistes de la partie d'échec ukrainienne poussent leurs pions. Donald Trump a averti la Russie qu'il va devenir très méchant si rien ne bouge à l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi. Le maître du Kremlin laisse dire pour l'instant, conformément à sa stratégie habituelle. Les Européens s'emploient à amenuiser les concessions accordées à la Russie en vue d'un cessez-le-feu.

L'agenda macro comprend les prix à la production de juillet aux Etats-Unis, pour alimenter le débat baisse de taux / pas baisse de taux de septembre.

En Asie Pacifique, la montée du yen (merci Bessent) fait plier Tokyo, où le Nikkei rend 1,5% en fin de parcours. La Chine continentale, Hong Kong et la Corée du Sud sont sans tendance. L'Inde progresse légèrement, tandis que l'Australie reprend 0,5% et efface ses pertes de la veille.

Les indicateurs avancés européens naviguent autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : le PIB mensuel du Royaume-Uni et la production industrielle de la zone euro. Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes d'allocations chômage et ll'IPP suivront.. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le rilzabrutinib de Sanofi obtient la désignation orpheline dans l'UE pour les maladies liées aux IgG4.

L'arbitrage du contentieux entre Scor et Covéa sera tranché dans le courant de l'année 2026.

2CRSi signe un contrat IA de 47 MEUR en Malaisie.

Intrasense obtient le marquage CE de DUOnco Pancréas.

Suspension des actions Carmat à partir du 14 août.

Les principales publications du jour : Innelec… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Coherent plonge de 19% hors séance après ses trimestriels, pendant que Cisco stagne après les siens.

Amazon va renforcer son service de livraisons de course dans la journée, ce qui a pesé sur les distributeurs traditionnels.

Le plan d'Apple pour revenir dans la course à l'IA comprendra des robots et un Siri plus vrai que nature, selon Bloomberg.

Google investit 9 milliards de dollars en Oklahoma pour renforcer ses capacités IA et cloud.

Les principales publications du jour : Applied Materials, Deere & Company, Nu Holdings, com, Amcor, Tapestry…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.