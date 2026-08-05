Maison Pommery & Associés sécurise sa trésorerie et trace sa feuille de route de désendettement
L'acteur majeur du secteur du Champagne a franchi une étape clé dans son processus de restructuration. Le groupe champenois et neuf de ses filiales ont obtenu l'homologation par le Tribunal de Commerce de Reims d'un protocole de conciliation conclu avec leurs principaux partenaires bancaires, sécurisant la trésorerie et les besoins de financement de l'entreprise jusqu'au 19 juin 2027 (avec une faculté d'extension jusqu'en juin 2028).
Le protocole de conciliation comprend un volet financier majeur destiné à stabiliser la structure du groupe. Il comprend une injection de 42,8 millions d'euros de trésorerie disponible dès début septembre 2026, assorti d'un privilège de conciliation et de garanties sur les actifs viticoles (nantissements sur la SAS Pommery et fiducies). En outre, un aménagement de la dette est prévu avec une prorogation des concours bancaires à court et moyen terme arrivant à échéance (incluant le prêt Natixis de 50 MEUR) avec franchise de remboursement en principal.
En parallèle, le groupe a confirmé que la période de négociations exclusives engagée le 2 juin 2026 avec le géant allemand Henkell International, qui portait sur un possible partenariat stratégique et l'entrée au capital d'un actionnaire majoritaire, a pris fin le 31 juillet sans aboutir à un accord à ce stade. Même si les deux acteurs restent ouverts à de futures discussions, Maison Pommery & Associés retrouve dès le 1er août sa liberté stratégique pour envisager des cessions d'actifs non stratégiques ou toute autre opération visant à renforcer ses fonds propres.
Maison Pommery confirme une trajectoire de désendettement articulée autour de deux leviers : des cessions d'actifs non stratégiques (environ 100 millions d'euros) et une réduction programmée des stocks.
Maison Pommery & Associés (ex Vranken-Pommery Monopole) est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
- vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.