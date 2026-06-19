Maisons du Monde sécurise un accord de refinancement

Le distributeur de mobilier et de décoration annonce la signature d'un protocole de conciliation entre un consortium de nouveaux investisseurs composé d'Alteri Investors et d'Eicos Investment Group et les banques du groupe. Cet accord, conclu sous l'égide des conciliateurs dans le cadre de la procédure de conciliation en cours, doit encore être homologué par le Tribunal de commerce spécialisé de Nantes et reste soumis à plusieurs conditions de réalisation.

S'il aboutit, ce refinancement permettra au groupe de renforcer ses fonds propres, d'alléger significativement sa dette bancaire et de retrouver une structure financière assainie.



"La signature de ce protocole de conciliation est une nouvelle importante pour Maisons du Monde. Elle témoigne de la confiance tant d'investisseurs de premier plan que de banques partenaires historiques", a déclaré le directeur général François-Melchior de Polignac.



Sur le plan opérationnel, la société a fait état de signes de stabilisation de son activité au second semestre 2025. Les ventes n'ont reculé que de 1% sur la période, contre une baisse de 5% sur l'ensemble de l'exercice. Maisons du Monde a également poursuivi ses efforts d'optimisation, avec 45 millions d'euros d'économies brutes de coûts réalisées et une amélioration de la gestion des stocks.



Le groupe a toutefois enregistré une perte nette de 406 millions d'euros en 2025, principalement liée à environ 350 millions d'euros de dépréciations d'actifs sans impact sur la trésorerie.



L'environnement de consommation reste néanmoins difficile. Au premier trimestre 2026, les ventes à périmètre comparable ont reculé de 2,8%, illustrant la poursuite d'une demande atone malgré les mesures de redressement engagées.