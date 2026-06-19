Maisons du Monde sécurise un accord de refinancement
Le distributeur de mobilier et de décoration annonce la signature d'un protocole de conciliation entre un consortium de nouveaux investisseurs composé d'Alteri Investors et d'Eicos Investment Group et les banques du groupe. Cet accord, conclu sous l'égide des conciliateurs dans le cadre de la procédure de conciliation en cours, doit encore être homologué par le Tribunal de commerce spécialisé de Nantes et reste soumis à plusieurs conditions de réalisation.
S'il aboutit, ce refinancement permettra au groupe de renforcer ses fonds propres, d'alléger significativement sa dette bancaire et de retrouver une structure financière assainie.
"La signature de ce protocole de conciliation est une nouvelle importante pour Maisons du Monde. Elle témoigne de la confiance tant d'investisseurs de premier plan que de banques partenaires historiques", a déclaré le directeur général François-Melchior de Polignac.
Sur le plan opérationnel, la société a fait état de signes de stabilisation de son activité au second semestre 2025. Les ventes n'ont reculé que de 1% sur la période, contre une baisse de 5% sur l'ensemble de l'exercice. Maisons du Monde a également poursuivi ses efforts d'optimisation, avec 45 millions d'euros d'économies brutes de coûts réalisées et une amélioration de la gestion des stocks.
Le groupe a toutefois enregistré une perte nette de 406 millions d'euros en 2025, principalement liée à environ 350 millions d'euros de dépréciations d'actifs sans impact sur la trésorerie.
L'environnement de consommation reste néanmoins difficile. Au premier trimestre 2026, les ventes à périmètre comparable ont reculé de 2,8%, illustrant la poursuite d'une demande atone malgré les mesures de redressement engagées.
Maisons du Monde est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration (linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, miroirs, cadres, etc.) et de mobiliers (lits, tables, chaises, fauteuils, canapés, armoires, mobilier de jardin, etc.). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- articles de décoration (54,7%) ;
- mobiliers (40,7%) ;
- services (4,6%).
La commercialisation est assurée à travers un réseau de magasins (72,2% du CA ; 338 points de vente détenus à fin 2024, dont 197 en France) et internet (27,8%).
55,5% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.