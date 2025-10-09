Publié le 09/10/2025 à 17:44 - Modifié le 09/10/2025 à 18:22

Le spécialiste français de l’audio intelligent Majelan X annonce le rachat de Gestigon, filiale allemande de Valeo spécialisée dans la reconnaissance gestuelle et émotionnelle embarquée. Fondée à Lübeck en 2011, Gestigon s’est imposée comme une deeptech de pointe dans la perception en cabine, en combinant capteurs, jumeaux numériques et intelligence artificielle. L’entreprise réunit 43 experts, dont 38 ingénieurs, et détient un portefeuille de 31 brevets.

Cette opération renforce la feuille de route industrielle de Majelan X, qui entend s’imposer comme un acteur clé des interfaces homme-machine de nouvelle génération.

Cette acquisition s’inscrit dans le développement du "Cockpit émotionnel", une plateforme embarquée conçue pour créer un lien émotionnel entre le véhicule et ses passagers. En fusionnant contenus audio IA, capteurs contextuels et perception comportementale, Majelan X ambitionne de transformer l’habitacle en un espace sensible et intelligent, capable de ressentir et de réagir à l’état émotionnel des occupants. Le projet, soutenu par France 2030 aux côtés de l’Ecole polytechnique de Paris et du laboratoire IA Aniti, vise à réinventer l’expérience embarquée en la rendant plus immersive, personnalisée et monétisable.

Derrière cette ambition technologique, Majelan X propose également un changement de paradigme pour l’industrie automobile : passer d’un modèle centré sur le hardware à une logique “revenus+” tirée par les logiciels, les services et les contenus.

Avec l’intégration de Gestigon (rebaptisée Majelan X Deutschland) l’entreprise pose une nouvelle brique stratégique pour bâtir un champion européen des expériences embarquées intelligentes.