L'envolée du cours de bourse et la croissance du chiffre d'affaires de Makita Corporation brossent un tableau flatteur, du moins jusqu'à ce que l'on en soustraie l'effet d'aubaine du yen. La direction mise désormais sur la vague d'infrastructures au Japon et sur son écosystème d'outils sans fil pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un simple pic de croissance artificiel porté par les changes, masquant une contraction des volumes sous-jacents.

Le plan national de résilience des infrastructures du Japon, doté de 20 000 milliards de yens, s'apparente à un carnet de commandes quinquennal garanti par l'Etat pour le secteur de la construction ; chaque fabricant d'outillage électroportatif de la chaîne d'approvisionnement vient de voir son plancher de demande sécurisé.

Le gouvernement a approuvé un budget record de 122,3 billions de JPY pour l'exercice 2026, soit un bond de 6,2% sur un an et le plus important de l'histoire du pays. Dans ce cadre, la directive visant à dépenser plus de 20 billions de JPY dans des infrastructures résilientes aux catastrophes entre les exercices 2026 et 2030 verrouille une demande pluriannuelle pour tout type de matériel, des excavatrices aux clés à chocs.

Plus important encore, le cabinet d'intelligence économique Mordor Intelligence prévoit que le secteur japonais de la construction atteindra 709 milliards de JPY d'ici l'exercice 2031, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1%, porté par les semi-conducteurs, les rénovations énergétiques et les projets de résilience.

Pour Makita, leader japonais de l'outillage électroportatif exportant ses perceuses sans fil et ses équipements d'extérieur dans plus de 50 pays, ce mandat d'infrastructure constitue un vent porteur structurel déjà intégré dans les carnets de commandes de la prochaine demi-décennie.

Le yen masque l'atonie

Makita a engrangé 777,6 milliards de JPY de revenus pour l'exercice 2026, une hausse de 3,2% par rapport aux 753,1 milliards de l'année précédente.

Pourtant, en y regardant de plus près, cette croissance faciale semble de plus en plus creuse. Si l'on exclut la dépréciation de 3,7% du yen (qui s'est traduite par un gain de 23,3 milliards de JPY), le chiffre d'affaires consolidé n'a progressé que de 0,2% en monnaie locale. De plus, les volumes de ventes ont chuté de 2,7%, passant de 30,6 millions à 29,8 millions d'unités sur la période. C'est le portrait d'une entreprise vendant moins d'outils à des prix plus élevés à une base d'acheteurs qui s'amenuise, le tout maquillé par une devise complaisante.

Le résultat opérationnel a reflué de 2,2% sur un an, s'établissant à 104,7 milliards de JPY contre 107 milliards, révélant une pression sur les marges malgré la croissance du chiffre d'affaires. La compression de la marge opérationnelle, de 14,2% à 13,5%, signale que la hausse des coûts, notamment les frais de vente, généraux et administratifs qui ont bondi de 164,4 à 179,3 milliards de JPY (+9,1%), surpasse la capacité de l'entreprise à générer des gains d'efficacité.

Le bénéfice net part du groupe est resté quasi stable à 79,4 milliards de JPY (+0,1%), suggérant que les défis opérationnels neutralisent les gains de revenus.

La capacité de Makita à transformer ses prévisions pour l'exercice 2027 (820 milliards de JPY de CA, soit +5,5%) en une véritable croissance des volumes, et non en une simple arithmétique de change, sera le test décisif pour distinguer une réelle reprise d'une illusion monétaire.

Une valorisation en perte de vitesse

À 5 741 JPY, le titre Makita s'est adjugé 34,4% au cours des 12 derniers mois, tout en restant 6,3% en deçà de son sommet de 52 semaines à 6 130 JPY. Le rallye a été impressionnant, mais l'incapacité de l'action à se maintenir sur ses plus hauts suggère que le marché n'est pas pleinement convaincu que la trajectoire des bénéfices puisse perdurer sans le soutien du yen.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif s'établit à 18,5x sur la base des résultats estimés de l'exercice 2027, soit une légère décote par rapport à sa moyenne historique sur trois ans de 20x. Cet écart de 1,5 point indique que le marché salue partiellement le redressement des marges, mais attend le retour d'une croissance des volumes en devises fortes pour accorder une pleine revalorisation.

Malgré une capitalisation boursière de 1,5 billion de JPY (9,4 milliards USD), le potentiel de 're-rating' semble désormais modeste.

Neuf analystes sur treize recommandent l'achat contre quatre à 'conserver', avec un objectif de cours moyen de 6 179,3 JPY, n'impliquant qu'un potentiel de hausse de 7,6% par rapport aux niveaux actuels. Un tel upside, même avec une majorité d'avis favorables, témoigne d'un enthousiasme mesuré.

En d'autres termes, les gains rapides liés à la revalorisation du titre sont déjà derrière nous. Désormais, les analystes suggèrent que les investisseurs devront probablement se contenter d'un rendement de marché moyen en attendant que la hausse des volumes vienne justifier des gains que la faiblesse du yen a déjà livrés par anticipation.

En panne de moteur ?

Le moteur de croissance de Makita tourne au change, pas à la performance intrinsèque. La dépréciation du yen a offert à la société un effet de conversion flatteur ; sans cela, le chiffre d'affaires aurait stagné. Si le yen venait à se raffermir, tout le narratif de croissance s'évaporerait, laissant la direction face à une activité qui s'est en réalité contractée en termes de volumes.

S'y ajoute une dérive des coûts, les dépenses gonflant plus vite que les revenus alors que les marges s'effritent. Désormais, la performance boursière dépendra moins des chantiers publics de Tokyo que de la capacité de Makita à vendre davantage d'outils, et non simplement des outils plus chers, à des clients qui, pour l'heure, se détournent de la marque.