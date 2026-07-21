Malgré l'escalade au Moyen-Orient, l'Europe boursière garde le cap

Les marchés européens évoluent en territoire positif ce mardi, dans un contexte marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient. A Paris, le CAC 40 évolue en hausse de 0,36% à 8 370 points, porté par le rebond du secteur des semi-conducteurs. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,64%.

Le contexte géopolitique demeure néanmoins particulièrement tendu. L'armée américaine a annoncé avoir mené une dixième nuit consécutive de frappes contre des centres de commandement militaire et des infrastructures maritimes iraniennes. En réponse, les Gardiens de la révolution ont affirmé avoir visé des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, ravivant les inquiétudes d'une escalade du conflit dans la région.



Sur le marché pétrolier, le Brent fait preuve de résilience. Malgré la poursuite des affrontements au Moyen-Orient, le Baril évolue sous le seuil des 90 dollars.



Sur le front des statistiques, le moral des investisseurs en Allemagne s'est redressé bien plus fortement qu'attendu en juillet. L'indice ZEW ressort à 26,3 points, contre 10,5 en juin, dépassant largement le consensus de 17,5.



En zone euro, l'indice grimpe à 23,4 points, contre 9,5 le mois précédent, son plus haut niveau depuis février 2026, confirmant une amélioration des anticipations économiques.



Des valeurs en mouvement



Après plusieurs séances difficiles, le compartiment des semi-conducteurs bénéficie d'un regain d'optimisme observé d'abord en Asie. STMicroelectronics progresse de 2,2%, tandis que BE Semiconductor, ASML et Soitec figurent parmi les meilleures performances du Stoxx 600.



Virbac s'adjuge près de 7% après avoir publié une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et relevé ses ambitions, visant désormais le haut de sa fourchette d'objectifs annuels.



Maurel & Prom gagne 2,17%, porté par une progression de 27% de son chiffre d'affaires.



A l'inverse, les publications de Julius Baer et de Compass sont mal accueillies par le marché, les deux titres reculant respectivement de 3,38% et 2,03%.



Les investisseurs tournent désormais leur attention vers les publications des grandes capitalisations américaines, attendues à partir de mercredi soir.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,08% à 1,1424 dollar.