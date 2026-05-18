Malgré le récent décrochage du titre, Jefferies reste positif sur Boeing

L'analyste met en avant l'amélioration de la dynamique commerciale et opérationnelle du groupe aéronautique. Le titre a abandonné plus de 8% au cours des deux dernières séances mais il est attendu en hausse d'environ 1% à l'ouverture de Wall Street.

Alors que la Chine s'est engagée à commander 200 avions Boeing motorisés par GE Aerospace (avec une possibilité d'extension jusqu'à 750 appareils si les performances industrielles sont au rendez-vous), Jefferies maintient sa recommandation "achat" sur le titre avec un objectif de cours de 295 USD, soit un potentiel de hausse de 29% par rapport au dernier cours de clôture.



Le courtier Jefferies souligne avoir observé des progrès à l'occasion d'une visite du site de défense de Saint-Louis, où la direction vise un retour à des marges à un chiffre élevé ("high single digit") grâce à une meilleure exécution des contrats et à la montée en puissance des activités dans les avions de combat, les satellites et les systèmes autonomes.



Du côté des ventes, Boeing annonce avoir livré 47 avions en avril, dont 34 appareils 737 MAX, contre 45 livraisons un an plus tôt. Les commandes brutes ont atteint 136 appareils sur le mois, portant le total annuel à 297 commandes brutes et 276 nettes.



Par ailleurs, dans la défense, Jefferies rappelle que Boeing et l'US Air Force ont mis en place un plan d'amélioration de la disponibilité des ravitailleurs KC-46. Cette étape pourrait débloquer un contrat additionnel portant sur 75 avions. Le programme F/A-XX a d'ailleurs été classé prioritaire par le Pentagone.